2025-09-27 08:07:14
Φωτογραφία για ΝΔ: Αβάσιμες οι καταγγελίες κατά Γ. Σταμάτη -Από το 2023 είχαν διαγραφεί τα τραπεζικά χρέη συγγενών θυμάτων στα Τέμπη
Απάντηση στις καταγγελίες κατά του βουλευτή Γιώργου Σταμάτη από συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη δίνει η Νέα Δημοκρατία.iefimerida.grΣύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 36χρονου Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Γιώργος Σταμάτης με εντολή «από μέσα» επικοινωνούσε με συγγενείς θυμάτων προκειμένου να τους « sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χρήστος Τάμπας: Ο σιδηροδρομικός με τη πολυσχιδή καλλιτεχνική του δράση.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρήστος Τάμπας: Ο σιδηροδρομικός με τη πολυσχιδή καλλιτεχνική του δράση.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ξεκλειδώνουν» οι αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών
«Ξεκλειδώνουν» οι αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών
Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
Πρόεδρος Αρείου Πάγου Αν. Παπαδοπούλου για τα Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη . Την εκταφή πρέπει να την ζητήσει η πρόεδρος Εφετών
Πρόεδρος Αρείου Πάγου Αν. Παπαδοπούλου για τα Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη . Την εκταφή πρέπει να την ζητήσει η πρόεδρος Εφετών
Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA
Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ "ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ" ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ για smartwatches και fitness bands!
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ για smartwatches και fitness bands!
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....