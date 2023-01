Η ακμή εμφανίζεται όταν οι πόροι του δέρματος φράζουν με νεκρό δέρμα και φυσικά έλαια. Είναι συχνότερη σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, όταν οι ορμόνες προκαλούν τους λιπώδεις αδένες του σώματος να παράγουν περισσότερα έλαια.Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και τη θεραπεία της ακμής. Συγκεκριμένα, τροφές πλούσιες στα ακόλουθα θρεπτικά συστατικά συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα ακμής:-σύνθετοι υδατάνθρακες-ψευδάργυρος-βιταμίνες Α και Ε-ω-3 λιπαρά οξέα-αντιοξειδωτικάΑκμή: Πώς επηρεάζει η διατροφή το δέρμαΈνα πράγμα που μπορεί να επηρεάσει το δέρμα σας είναι η διατροφή. Ορισμένα τρόφιμα αυξάνουν το σάκχαρό σας πιο γρήγορα από άλλα.Όταν το σάκχαρό σας αυξάνεται γρήγορα, προκαλεί στο σώμα να απελευθερώσει μια ορμόνη που ονομάζεται ινσουλίνη. Η περίσσεια ινσουλίνης στο αίμα μπορεί να προκαλέσει στους λιπώδεις αδένες να παράγουν περισσότερα έλαια, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακμής.Ορισμένα τρόφιμα που προκαλούν αιχμές στην ινσουλίνη περιλαμβάνουν:-ζυμαρικά-άσπρο ρύζι-άσπρο ψωμί-ζάχαρηΛόγω της επίδρασής τους στην παραγωγή ινσουλίνης, αυτά τα τρόφιμα θεωρούνται υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένα από απλά σάκχαρα.Πιστεύεται επίσης ότι η σοκολάτα επιδεινώνει την ακμή, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.Άλλοι ερευνητές έχουν μελετήσει τις συνδέσεις μεταξύ της λεγόμενης “δυτικής διατροφής” και της ακμής. Αυτό το είδος διατροφής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε:-υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη-γαλακτοκομικά-κορεσμένα λιπαρά-trans-λιπαρά οξέαΣύμφωνα με έρευνες αυτά τα είδη τροφίμων διεγείρουν την παραγωγή ορμονών που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία και την έκκριση υπερβολικού λιπαρών ουσιών από τους λιπώδεις αδένες.Διαπίστωσαν επίσης ότι η δυτική διατροφή συνδέεται με αυξημένη φλεγμονή, η οποία μπορεί επίσης να συμβάλει σε προβλήματα ακμής.Ακμή: Ποιες τροφές πιστεύεται ότι βοηθούν το δέρμαΗ κατανάλωση τροφών με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο από σύνθετους υδατάνθρακες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ακμής. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες βρίσκονται στις ακόλουθες τροφές:-σπόροι ολικής αλέσεως-όσπρια-μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικάΤρόφιμα που περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά θεωρούνται επίσης ωφέλιμα για το δέρμα επειδή μειώνουν τη φλεγμονή:-ψευδάργυρος-βιταμίνη Α και Ε-αντιοξειδωτικάΟρισμένες επιλογές τροφίμων φιλικές προς το δέρμα περιλαμβάνουν:-κίτρινα και πορτοκαλί φρούτα και λαχανικά όπως καρότα, βερίκοκα και γλυκοπατάτες-σπανάκι και άλλα σκούρα πράσινα και φυλλώδη λαχανικά-τομάτες-βατόμουρα-ψωμί ολικής αλέσεως-καστανό ρύζι-κινόα-γαλοπούλα-σπόροι κολοκύθας-φασόλια, μπιζέλια και φακές-σολομός, σκουμπρί και άλλα είδη λιπαρών ψαριών-ξηροί καρποίΤο σώμα του καθενός είναι διαφορετικό και μερικοί διαπιστώνουν ότι εμφανίζουν περισσότερη ακμή, όταν τρώνε συγκεκριμένα τρόφιμα. Υπό την επίβλεψη του γιατρού σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να πειραματιστείτε με τη διατροφή σας για να δείτε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς.Λαμβάνετε πάντα υπόψη τυχόν τροφικές αλλεργίες ή ευαισθησίες που μπορεί να έχετε κατά τον προγραμματισμό της διατροφής σας.Διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίουΑρκετές πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου, χαμηλής περιεκτικότητας σε απλά σάκχαρα μπορεί να προλάβει και να βελτιώσει την ακμή. Μία έρευνα έδειξε ότι μετά από διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου για 10 εβδομάδες μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην ακμή.Σε μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μετά από μια διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες για 12 εβδομάδες βελτίωσε την ακμή στους άνδρες και επίσης οδήγησε σε απώλεια βάρους.ΨευδάργυροςΜελέτες δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ψευδάργυρο μπορεί να είναι χρήσιμη για την πρόληψη και τη θεραπεία της ακμής. Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε ψευδάργυρο περιλαμβάνουν:-σπόροι κολοκύθας-κάσιους-βοδινό κρέας-γαλοπούλα-κινόα-φακές-θαλασσινά όπως στρείδια και καβούριαΣε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BioMed Research International Journal, οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων ψευδαργύρου στο αίμα και της σοβαρότητας της ακμής. Ο ψευδάργυρος είναι ένα διαιτητικό μέταλλο σημαντικό για την ανάπτυξη του δέρματος καθώς και για τη ρύθμιση του μεταβολισμού και των ορμονικών επιπέδων.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου συνδέονται με πιο σοβαρές περιπτώσεις ακμής. Προτείνουν την αύξηση της ποσότητας ψευδαργύρου στη διατροφή σε 40mg ψευδαργύρου την ημέρα για τη θεραπεία ατόμων με σοβαρές περιπτώσεις ακμής. Μελέτες δείχνουν ότι η ίδια ποσότητα ψευδαργύρου ακόμη και για άτομα χωρίς ακμή.Βιταμίνες Α και ΕΣε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Cutaneous and Ocular Toxicology, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμινών Α και Ε φαίνεται επίσης ότι συνδέονται με σοβαρές περιπτώσεις ακμής.Προτείνουν ότι τα άτομα με ακμή μπορεί να είναι σε θέση να μειώσουν τη σοβαρότητα της ακμής τους αυξάνοντας την πρόσληψη τροφών που περιέχουν αυτές τις βιταμίνες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Μιλήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε συμπληρώματα βιταμίνης Α. Η τοξικότητα από τη βιταμίνη Α μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε κύρια όργανα.Αντιοξειδωτικά και ω-3 λιπαρά οξέαΤα ωμέγα-3 είναι ένας τύπος λιπαρών που βρίσκονται σε ορισμένα φυτά και ζωικές πρωτεϊνικές πηγές, όπως τα ψάρια και τα αυγά. Τα αντιοξειδωτικά είναι χημικές ουσίες που εξουδετερώνουν τις βλαβερές τοξίνες στο σώμα. Μαζί, τα ω-3 και τα αντιοξειδωτικά πιστεύεται ότι μειώνουν την φλεγμονή.Μελέτες υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σύνδεση μεταξύ της αύξησης της κατανάλωσης ωμέγα-3 λιαπρών οξέων και αντιοξειδωτικών και της μείωσης της ακμής.Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lipids in Health and Disease διαπίστωσε ότι τα άτομα που έπαιρναν καθημερινά συμπλήρωμα ωμέγα-3 και αντιοξειδωτικών ήταν σε θέση να μειώσουν την ακμή τους και να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία.Δεδομένου ότι η ακμή προκαλεί συχνά συναισθηματική δυσφορία, η κατανάλωση ωμέγα-3 και αντιοξειδωτικών μπορεί να είναι πολύ ευεργετική για τα άτομα με την πάθηση.Πηγή: healthline.com