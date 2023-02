tinanantsou.blogspot.gr

Deep orbital search for additional planets in the HR 8799 systemΣυνδυάζοντας παρατηρήσεις των τελευταίων 12 ετών, αμερικανός αστροφυσικός δημιούργησε βίντεo timelapse που δείχνει μια οικογένεια τεσσάρων γιγάντιων πλανητών να περιφέρονται γύρω από το άστρο:«Συνήθως είναι δύσκολο να δεις πλανήτες να κινούνται στις τροχιές τους» εξηγεί ο αστροφυσικός Τζέισον Ουάνγκ σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Northwestern στις ΗΠΑ.«Για παράδειγμα, δεν είναι άμεσα εμφανές ότι ο Δίας ή ο Άρης περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο επειδή ζούμε στο ίδιο πλανητικό σύστημα και δεν βλέπουμε την κάτοψη».«Επιπλέον, τα αστρονομικά φαινόμενα συμβαίνουν είτε πολύ γρήγορα είτε πολύ αργά για να καταγραφούν σε βίντεο. Όμως αυτό το βίντεο δείχνει πλανήτες να κινούνται σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα. Ελπίζω ότι επιτρέπει στον κόσμο να απολαύσει ένα θαύμα» σχολιάζει ο ερευνητής.Το HR8799 βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση 133,3 ετών φωτός από τη Γη και είναι ορατό με γυμνό μάτι στον αστερισμό του Πήγασου.Έχει μάζα 1,5 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου και φωτεινότητα σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερη. Είναι επίσης πολύ νεότερο από τον Ήλιο: με ηλικία περίπου 30 εκατομμυρίων ετών, σχηματίστηκε εκατομμύρια χρόνια μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.Τον Νοέμβριο του 2008, το HR8799 πέρασε στην ιστορία ως το πρώτο σύστημα με πλανήτες που έγιναν άμεσα ορατοί. Έκτοτε ο Ουάνγκ παρακολουθεί τις εξελίξεις κάθε χρόνο από το Παρατηρητήριο Keck στο όρος Μάουνα Κέα της Χαβάης.Έχοντας συγκεντρώσει 12 χρόνια παρατηρήσεων, ο Ουάνγκ ένωσε τις εικόνες και επεξεργάστηκε το βίντεο ώστε να γεμίσουν τα κενά δεδομένων και να εξομαλυνθεί η κίνηση των πλανητών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πλανήτες θα εμφανίζονταν να πηδούν από μια θέση σε άλλη.«Από επιστημονική άποψη δεν υπάρχει τίποτα να κερδίσουμε με το να βλέπουμε το σύστημα σε timelapse, βοηθά όμως τους άλλους να κατανοήσουν τι μελετάμε» λέει ο Ουάνγκ.Το τελικό animation δείχνει τέσσερις φωτεινές κηλίδες γύρω από το άστρο, του οποίου ο δίσκος έχει καλυφθεί επίτηδες ώστε να μην χάνονται οι πλανήτες στη λάμψη. Και τα τέσσερα σώματα είναι μεγαλύτερα από τον Δία.Ο πλανήτης που βρίσκεται πλησιέστερα στο άστρο χρειάζεται 45 χρόνια για να συμπληρώσει μια πλήρη περιφορά. Για να καταγράψει μια πλήρη περιφορά του πιο μακρινού πλανήτη, ο Ουάνγκ θα πρέπει να περιμένει για καιρό. Ένας χρόνος σε αυτό τον μακρινό κόσμο διαρκεί σχεδόν 500 γήινα χρόνια.πηγή: https://www.in.gr/2023/01/31/b-science/space/eksopragmatiko-vinteo-deixnei-eksoplanites-na-gyrofernoun-astro-tous/