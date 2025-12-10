2025-12-10 15:44:03

Αποφασισμένοι να βάλουν το τουριστικό τρένο στις ράγες είναι οι δήμοι της περιοχής μας που ενδιαφέρονται για το εγχείρημα αυτό, που έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά, αλλά και δεν ενδιαφέρει την «Hellenic train», όπως δήλωσε χθες στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας, ο Δήμαρχος Παρανεστίου, Τάσος Καγιάογλου.xronikadramas.grΓια το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση χθες το πρωί στο Δήμο Παρανεστίου, συνάντηση sidirodromikanea

