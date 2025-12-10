2025-12-10 15:44:03
Φωτογραφία για Κίνηση για τουριστικό τρένο στον Νέστο
Αποφασισμένοι να βάλουν το τουριστικό τρένο στις ράγες είναι οι δήμοι της περιοχής μας που ενδιαφέρονται για το εγχείρημα αυτό, που έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά, αλλά και δεν ενδιαφέρει την «Hellenic train», όπως δήλωσε χθες στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας, ο Δήμαρχος Παρανεστίου, Τάσος Καγιάογλου.xronikadramas.grΓια το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση χθες το πρωί στο Δήμο Παρανεστίου, συνάντηση sidirodromikanea
«VINYΛΙΟ»: Τα χειρότερα της δεκαετίας του '80...
«VINYΛΙΟ»: Τα χειρότερα της δεκαετίας του ‘80...
Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ "Μιχάλης Κούσης" προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»
Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ “Μιχάλης Κούσης” προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»
