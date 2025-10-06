2025-10-06 20:23:32
Το διαστημόπλοιο Juno της NASA που ήταν σε τροχιά γύρω από τον Δία ενδεχομένως να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας- μα η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί.

Το διαστημόπλοιο Juno είχε εκτοξευτεί το 2011 και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον Δία το 2016, αρχίζοντας μια αποστολή που αρχικά προοριζόταν να διαρκέσει 20 μήνες. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Space.com, σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το σκάφος έχει δώσει εξαιρετικά πολύτιμα στοιχεία για το σύστημα του Δία.

Η αποστολή του Juno έχει παραταθεί πολλές φορές- πιο πρόσφατα το 2021, με παράταση λειτουργίας ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, και με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι συνέβη με το σκάφος- και το αν θα εμφανιστεί ξανά λειτουργικό.

Η τελευταία παράταση της αποστολής του σκάφους είχε να κάνει με την επέκταση των ερευνών του στους δακτυλίους και φεγγάρια του Δία. Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια το σκάφος έχει κάνει κοντινά περάσματα από τον Γανυμήδη, την Ευρώπη και την Ιώ, παρέχοντας δεδομένα για τη γεωλογία, τα περιβάλλοντα και τη σύνθεση. Τα στοιχεία αυτά έχουν βοηθήσει σε αποστολές όπως το Europa Clipper, που εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο του 2024 και αναμένεται να φτάσει στον Δία τον Απρίλιο του 2030.


Σε email που είδε το Space.com η Μόλι Βάσερ, Planetary Science Division Media Lead, αναφέρθηκε στην παράταση του 2021 σημειώνοντας πως «η αποστολή παρατάθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2025. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη ενημέρωση. Όσον αφορά στο μέλλον της αποστολής, η NASA θα τηρήσει τον νόμο».

Λόγω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ η NASA δεν είναι σε θέση να πει αν το Juno λειτουργεί ή όχι. Αξιωματούχοι έλεγαν πως η NASA είναι κλειστή λόγω παύσης της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση. Σημειώνεται πως βάσει των κανόνων του shutdown μόνο αποστολές που έχουν να κάνουν με «εξαιρούμενες δραστηριότητες» (που σχετίζονται με προστασία ζωής, περιουσίας και εθνικής ασφαλείας) συνεχίζουν επιχειρήσεις ή επικοινωνίες- και αυτή του Juno δεν είναι τέτοιου είδους. Οπότε μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ξανά η αμερικανική κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της, η μοίρα του σκάφους παραμένει άγνωστη.

