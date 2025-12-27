2025-12-27 09:59:52
Φωτογραφία για Γιώργος Μαζωνάκης: Η σιωπηλή κίνηση που έκανε ο τραγουδιστής στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
Ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά, προσφέροντας το ποσό των 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Κουρής, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Άρη, αποκαλύπτοντας τη γενναιόδωρη κίνηση του αγαπημένου καλλιτέχνη.

«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», είπε ο Νίκος Κουρής.

Πηγή: tvnea.com
Ότι αξίζει: Στο Δασικό χωριό Ερυμάνθου στη Ροδόπη
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Γι αυτό είπε «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα
«Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
Στο Παρά Πέντε 20 Χρόνια Μετά – Συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης στο μεγάλο reunion: «Εσείς μας φέρατε εδώ, κρατήσατε όλο αυτό ζωντανό»
«Στο Παρά Πέντε»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε ως Αμαλία και “κάρφωσε” τον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τα 3.330.000 του τηλεμαραθωνίου
Το κινέζικο τρένο maglev φτάνει τα 800 χλμ./ώρα σε δευτερόλεπτα
Σε λίγους μήνες η μεταλλική γέφυρα Επταλόφου θα είναι παρελθόν
The Voice of Greece: Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή
ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το σπίτι με τα 10.000 βιβλία
