2025-12-27 09:59:52

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά, προσφέροντας το ποσό των 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα.



Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Κουρής, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Άρη, αποκαλύπτοντας τη γενναιόδωρη κίνηση του αγαπημένου καλλιτέχνη.



«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», είπε ο Νίκος Κουρής.



Πηγή: tvnea.com



