2023-02-07 21:44:36
Φωτογραφία για ΑΥΡΙΟ 8/2/2023 – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής, την Τετάρτη 8/2/2023, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

 

TRAIN

ROUTE

ΑΠΌ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

50

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE

ΑΘΗΝΑ

7:22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11:20

51

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7:08

ΑΘΗΝΑ

11:03

C121

ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

6:57

ΑΘΗΝΑ

11:57

14522

ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ

ΤΙΘΟΡΕΑ

9:50

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

10:52

14521

ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

8:30

ΤΙΘΟΡΕΑ

9:31

C521

ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ

ΤΙΘΟΡΕΑ

5:30

ΟΙΝΟΗ

7:30

4200

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

6:04

ΚΑΝΤΖΑ

6:29

4205

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ

ΚΑΤΖΑ

6:35

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

7:01

11530

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ

ΟΙΝΟΗ

4:50

ΧΑΛΚΙΔΑ

5:09

1530

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΘΗΝΑ

4:52

ΧΑΛΚΙΔΑ

6:10

1533

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

5:15

ΑΘΗΝΑ

6:34

3537

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

7:15

ΑΘΗΝΑ

8:34



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