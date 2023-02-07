2023-02-07 21:44:36
Κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής, την Τετάρτη 8/2/2023, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:
sidirodromikanea.blogspot.com
TRAIN
ROUTE
ΑΠΌ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
50
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE
ΑΘΗΝΑ
7:22
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11:20
51
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7:08
ΑΘΗΝΑ
11:03
C121
ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
6:57
ΑΘΗΝΑ
11:57
14522
ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ
ΤΙΘΟΡΕΑ
9:50
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
10:52
14521
ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
8:30
ΤΙΘΟΡΕΑ
9:31
C521
ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ
ΤΙΘΟΡΕΑ
5:30
ΟΙΝΟΗ
7:30
4200
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
6:04
ΚΑΝΤΖΑ
6:29
4205
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ
ΚΑΤΖΑ
6:35
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
7:01
11530
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΟΙΝΟΗ
4:50
ΧΑΛΚΙΔΑ
5:09
1530
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΘΗΝΑ
4:52
ΧΑΛΚΙΔΑ
6:10
1533
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
5:15
ΑΘΗΝΑ
6:34
3537
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
7:15
ΑΘΗΝΑ
8:34
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