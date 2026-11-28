Μη χάσετε το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς της ΕΡΤ1 «Αύριο», η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 23:10.Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 23:10Eπεισόδιο 8ο (τελευταίο). Η Μαριάν φτάνει με το κανό στην απέναντι όχθη και τρέχει στον Αντρέα. Εκείνος όμως δεν αποκρίνεται. Η Μαριάν τρομάζει και τον ταρακουνά. Όσο και αν θέλει να ουρλιάξει από χαρά που τον βρήκε, η κατάστασή του δεν της αφήνει περιθώρια. Πρέπει να βρει τη δύναμη να μείνει εκείνη ζωντανή για να τον σώσει. Την ίδια ώρα, οι χειριστές των drones ενημερώνουν ότι είδαν κάτι να κινείται μέσα στο ποτάμι. Ζουμάροντας το βίντεο δεν μπορούν να διακρίνουν καθαρά. Είναι σίγουροι όμως ότι κάτι κινήθηκε. Προσπαθώντας να εντοπίσουν το στίγμα ζητούν βοήθεια από τον Λάζαρο και τη Σοφία που γνωρίζουν το ποτάμι καλύτερα. Ο Πέτρος όμως, που οι τύψεις του δεν τον αφήνουν σε ησυχία, ψάχνει με το μηχανάκι και βλέπει ένα κίτρινο κανό σε μια όχθη. Όλοι κινητοποιούνται. Βλέπουν ότι τα σημάδια που βρήκε η ομάδα της Σοφίας και το σημείο που βλέπει το drone δεν απέχουν και τόσο πολύ. O Γιάννος φτάνει στο ποτάμι και ενημερώνει την Ειρήνη που νιώθει την ελπίδα πιο κοντά. Η Μαριάν κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Αντρέα στη ζωή. Προσπαθεί να τον ζεστάνει, να του κρατήσει τα βλέφαρα ανοιχτά, κατεβαίνει στην όχθη και φέρνει νερό μέσα στο στόμα της να το βάλει στο δικό του. Ο Αντρέας όμως αντιδρά ελάχιστα και αρχίζει να χλωμιάζει. Οι διασώστες αποφασίζουν να ψάξουν από το ποτάμι και ο Λάζαρος με τη Σοφία φορτώνουν μια φουσκωτή βάρκα. Το ίδιο και οι άντρες της ΕΜΑΚ. Η Μαριάν βλέποντας πως χάνει τον Αντρέα, αποφασίζει να τον σηκώσει για να τον βάλει πάνω στο κανό. Αυτό όμως ξεπερνά τις δυνάμεις της. Ο Πέτρος πάνω σε ένα παλιό γεφύρι με τα κιάλια κάτι βλέπει και ενημερώνει τους διασώστες. Ο Λάζαρος με τη Σοφία και η ομάδα της ΕΜΑΚ που έχουν μπει με βάρκες στο ποτάμι, κωπηλατούν ακόμη πιο γρήγορα όταν βλέπουν μακριά ένα παράξενο θέαμα πάνω στην κοίτη του ποταμού.Πηγή: tvnea.com