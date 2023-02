tvnea

Με αφορμή το εξώδικο που έστειλε η πλευρά της τραγουδίστριας Melissa Mantzoukis στην ΕΡΤ για την επιλογή της αποστολής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φέτος, η κρατική τηλεόραση έστειλε μία προειδοποίηση.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής « [email protected] » το ζήτημα της βαθμολογίας έχει πλέον ξεκαθαριστεί με την ΕΡΤ να επισημαίνει ότι μία τέτοια ενέργεια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φετινή συμμετοχή στη Eurovision με τον Victor Vernicos και το «What they Say».Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, μέρος της απάντησης που δίνει η ΕΡΤ στον δικηγόρο της τραγουδίστριας αναφέρει: «Ας σημειωθεί δε εξάλλου ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση που από οποιαδήποτε ενέργειά σας δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, δεδομένου αφ’ ενός μεν του υψηλού κόστους με το οποίο έχει επιβαρυνθεί η ΕΡΤ για τη συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό, αφ’ ετέρου δε των στενών χρονικών ορίων που τάσσονται από τους κανονισμούς της EBU για την αποστολή μιας ολοκληρωμένης συμμετοχής της χώρας μας στον ανωτέρω διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου και του video clip. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι επικυρωμένα αντίγραφα των οικείων πρακτικών είναι στη διάθεσή σας».«Η ΕΡΤ δεν τήρησε τη διαδικασία και ουσιαστικά σε κάποια πράγματα μας επιβεβαιώνει» σχολίασε από την πλευρά του ο δικηγόρος της Melissa Mantzoukis, Χρήστος Ζωτιάδης.Το εξώδικο από τη Melissa MantzoukisΦέτος και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συμμετείχε στην επιλογή και το κοινό. Στον τελικό για την επιλογή είχαν μείνει τρία τραγούδια. Το «What they say» με τον Victor Vernicos, το «Shout Out» με τις Αντωνία Καούρη και Μαρία Μαραγκού που αποσύρθηκε τελευταία στιγμή και το «Liar» της Melissa Mantzoukis.Ο Χρήστος Ζωτιάδης, δικηγόρος της Μελίσσας Μαντζούκη, αποκάλυψε, πως η συμμετοχή της πελάτισσάς του βγήκε πρώτη στην ψηφοφορία του κοινού και τρίτη σε αυτή της κριτικής επιτροπής. Ο νομικός μίλησε για μια μεγάλη αδικία και έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.Ο δικηγόρος της τρίτης υποψήφιας θεωρεί ότι αδικήθηκε: «To Liar είχε έρθει πρώτο στην ψηφοφορία του κοινού με 693 βαθμούς, το κομμάτι του Βίκτωρα με 509 και το τρίτο κομμάτι με 341. Λογικά η αποχώρηση του τραγουδιού Shout Out έπρεπε να είχε επηρεάσει τη διαδικασία. Αλλά αυτό δεν έγινε. Δεν είναι κατανοητό πώς ένα τραγούδι που έχει αποσυρθεί έχει λάβει βαθμολογίες που ανακοινώνονται. Η Μελίσσα είναι ένα κορίτσι που πρόσφατα έχασε τον πατέρα της, υποβλήθηκε σε μία διαδικασία με τις καλύτερες των προθέσεων. Εννοείται ότι θα ερευνηθεί» είπε.Όπως εξήγησε ο δικηγόρος: «Τα αποτελέσματα ήρθαν στα χέρια μας, διότι υπήρχε το δικαίωμα των συμμετεχόντων να τα ζητήσουν. Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε μία απήχηση και γι’ αυτό είχαμε κάποιες ενστάσεις για την χαοτική διαφορά που είχε στην ψηφοφορία της επιτροπής».«Είμαστε σε αναμονή. Έχουμε δώσει προθεσμία μέχρι αύριο στην ΕΡΤ να μας απαντήσει για την αναλυτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η επιτροπή ψήφισε αφού ήξερε τα αποτελέσματα του κοινού; Περιμένουμε την απάντηση, θα κινηθούμε νομικά, θα εξαντλήσουμε θεσμικά, ότι χρειάζεται να εξαντληθεί» σημείωσε στη συνέχεια.Πηγή: TVNEA.COM