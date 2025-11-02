





Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», έκανε πρεμιέρα με μεγάλες προσδοκίες. Η υπόθεση, αν και γνώριμη, φαινόταν να υπόσχεται ένα έντονο ψυχολογικό παιχνίδι ανάμεσα στην ανάγκη, την επιθυμία και την ηθική. Μια γυναίκα σε απόγνωση, ένας πλούσιος άντρας που της προτείνει «μια νύχτα» με αντάλλαγμα τη σωτηρία του παιδιού της – όλα τα συστατικά για ένα δραματικό θρίλερ πάθους βρίσκονται εκεί.

Κι όμως, παρά το ενδιαφέρον premise, το αποτέλεσμα μένει μετέωρο. Ο ρυθμός είναι υπερβολικά αργός, οι σκηνές συχνά τραβούν χωρίς λόγο και η αγωνία σπάνια κορυφώνεται. Από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, ο θεατής μπορεί να προβλέψει σχεδόν κάθε επόμενη εξέλιξη. Το σενάριο ακολουθεί ασφαλείς, γνώριμες γραμμές, χωρίς να τολμά να ανατρέψει τα στερεότυπα του ελληνικού τηλεοπτικού μελοδράματος.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, στο ρόλο της Αρετής, δίνει μια αξιοπρεπή και ευαίσθητη ερμηνεία, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη δύναμη και την απόγνωση. Ο Δημήτρης Λάλος αποπνέει ένταση, αλλά το σενάριο δεν του επιτρέπει να ξεδιπλώσει πραγματικά το βάθος του χαρακτήρα του. Οι δευτερεύοντες ρόλοι κινούνται στα γνωστά τηλεοπτικά πλαίσια – περισσότερο ως συμπληρώματα της πλοκής παρά ως αυτόνομες προσωπικότητες.

Σκηνοθετικά, η σειρά διαθέτει προσεγμένη φωτογραφία και ατμοσφαιρικό φωτισμό, όμως η συνολική αίσθηση είναι «βαριά». Οι μεγάλες παύσεις, οι μουσικές επενδύσεις και ο τονισμός κάθε συναισθηματικής σκηνής με υπερβολή αφαιρούν αυθεντικότητα και ρυθμό. Αντί να χτίζει ένταση, η σειρά δείχνει να τη «ρουφάει» με την υπερδραματοποίηση.

Το «Μια Νύχτα Μόνο» θα μπορούσε να είναι μια δυνατή ιστορία για το τίμημα των επιλογών, για την ενοχή και τη λύτρωση. Αντ’ αυτού, μένει εγκλωβισμένη σε μια τηλεοπτική αισθητική που θυμίζει άλλες εποχές: πολλές λέξεις, λίγη δράση. Το κοινό σήμερα ζητά ρεαλισμό, βάθος χαρακτήρων και ρυθμό – στοιχεία που η σειρά προς το παρόν δεν προσφέρει.

Παρά την αξιόλογη προσπάθεια των συντελεστών, η σειρά δίνει την αίσθηση ότι φοβάται να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αν δεν αλλάξει ο ρυθμός και δεν ενισχυθεί η δραματουργία, δύσκολα θα κρατήσει την προσοχή του θεατή πέρα από τα πρώτα επεισόδια.

Συνολική εντύπωση: Ένα όμορφα σκηνοθετημένο δράμα που χάνει τη δύναμή του στην υπερβολή και την προβλεψιμότητα.

Βαθμολογία: 5/10

Πηγή: tvnea.com