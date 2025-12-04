Η Ανθή Βούλγαρη παραχώρησε δηλώσεις στο Πρωινό ΑΝΤ1 και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τα «γαλλικά» του Αχιλλέα Μπέου στον Σωτήρη Πολύζο κατά τη διάρκεια της βραδιάς για τη φωταγώγηση του Βόλου.

«Δε μου αρέσουν αυτού του είδους οι εκφράσεις. Όμως επειδή είμαι από τον Βόλο, ξέρω ότι ο κ. Μπέος με τον κ. Πολύζο έχουν φιλική σχέση. Δε ξέρω αν είναι και ένας δικός τους κώδικα επικοινωνίας. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Δε θα σου πω ότι μου άρεσε αυτό που άκουσα και είδα. Έχουμε φιλοξενήσει ως Δήμαρχο Βόλου στην εκπομπή. Από εκεί και πέρα το πώς εκφράζεται ο κάθε άνθρωπος είναι δικό του θέμα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι» είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

Με αφορμή όσα είπε η Ανθή Βούλγαρη στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να κάνει μερικά ιδιαίτερα σχόλια σχετικά με τη δημοσιογράφο…

«Όταν έκανα εκπομπή στα Παραπολιτικά με την Ευγενία Μανωλίδου, η Ανθή έβγαινε και έλεγε τις σεξουαλικές έρευνες. Lifestyle έκανε και πολύ καλή ρεπόρτερ στο lifestyle. Η πρωινή αυτή εκπομπή δεν είναι infotainment; Άλλο αν ανήκει στον ενημερωτικό τομέα. Δεν βάζει στοιχεία λίγο πιο χαλαρά».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας, αναφερόμενος στην υπόθεση με τον Βασίλη Μπισμπίη και το τροχαίο, είπε απευθυνόμενος στην Ανθή Βούλγαρη:

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο και ειδικά εσύ που έχεις μια ειλικρίνεια. Είσαι γυναίκα, για μένα κακώς αλλά το είπες… Εσύ είσαι που έβγαλες το θέμα με τον Μπισμπίκη και την Παππά ότι ζήλεψε η Βανδή. Η Ανθή δεν το είπε αυτό; Εγώ διαφώνησα με αυτό που έκανες. Το είπες γυναικεία».







Πηγή: tvnea.com