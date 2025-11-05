2025-11-05 14:34:18
Φωτογραφία για «Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» προχωρά σε σημαντικές αποκαλύψεις, που αφορούν στα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας και θέτει στο στούντιο το θέμα της κρητικής βεντέτας και του «Σασμού».

Οι τελευταίες εξελίξεις με το διπλό φονικό, που συγκλονίζει την Κρήτη, αποτυπώνονται στα αποκλειστικά ρεπορτάζ της εκπομπής, με ζωντανές συνδέσεις από τα Βορίζια. Οι αιτίες του φονικού και οι συλλήψεις των εμπλεκομένων ανοίγουν ένα παλιό κεφάλαιο που η Κρήτη θέλει να ξεχάσει.


Σε πλήρη εξέλιξη, με σημαντικές ανατροπές και επιπλέον στοιχεία, είναι οι έρευνες και για το διπλό φονικό της Φοινικούντας. Ο ρόλος των προσώπων, που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. και λεπτομέρειες για το έγκλημα, που θα προβληθούν για πρώτη φορά.

Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» επανέρχεται, επίσης, με νέα στοιχεία και καταγγελίες για την πολύκροτη υπόθεση του γιατρού μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας. Ο ρόλος συγγενικών του προσώπων, αλλά και η «ομερτά», που δείχνει επιτέλους να σπάει για τα έργα και ημέρες του λεγόμενου «Dr. Krueger».

Στο πλατό της εκπομπής, θα βρίσκονται ειδικοί, πρωταγωνιστές και πρόσωπα-έκπληξη.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00

