Το αλάτι έχει μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στις γυναίκες απ’ ότι στους άντρες σύμφωνα με μελέτη του Ιατρικού Κολλεγίου της Τζόρτζια στις ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε στο Hypertention. Οι ερευνητές λένε πως η υπέρταση που προκαλείται από την ευαισθησία στο αλάτι ήταν υψηλότερη στις γυναίκες παρά στους άνδρες και προτείνουν την επιβολή χαμηλότερου ορίου για την υπέρταση στις γυναίκες. Πιθανοί λόγοι για την παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των φύλων είναι τα χρωμοσώματα, οι ορμόνες του φύλου όπως τα οιστρογόνα και η γενετική όπως οι υποδοχείς οιστρογόνων, σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης σύμφωνα με το nutritioninsight.Πριν από λίγες ημέρες ο Παγκόσμιος οργανισμός Υγείας προειδοποίησε εκ νέου για τις καταστροφικές συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλατιού και το χαρακτηρίζει ως τον κορυφαίο παράγοντα κινδύνου για θανάτους που σχετίζονται με τη διατροφή.«Η πραγματικότητα είναι ότι οι γυναίκες και οι άνδρες ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση διαφορετικά», λέει ο Δρ Eric Belin de Chantemele.Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πως οι γυναίκες τείνουν να αγαπούν περισσότερο το αλάτι στα τρόφιμα που καταναλώνουν γεγονός που σχετίζεται με την φυσική ανάγκη να συγκρατηθεί νάτριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αντίθετα οι τεστοστερόνη στους άνδρες μειώνει την όρεξη για αλάτι. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στο αλάτι και όταν μπαίνουν στην εμμηνόπαυση. H φράση «ευαισθησία στο αλάτι» σημαίνει ότι το σώμα τείνει φυσικά να «κρατά το αλάτι αντί να απορρίπτει την περίσσεια στα ούρα».Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση, καθώς εάν μια αύξηση ή μείωση κατά 10% ως απόκριση στην κατανάλωση αλατιού, θεωρείται ευαισθησία της αρτηριακής πίεσης στο αλάτι.«Η ευαισθησία στο αλάτι είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την υπέρταση. Και, αν κοιτάξετε τα άτομα με ανθεκτική στη θεραπεία υπέρταση – που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι – οι περισσότεροι είναι ευαίσθητοι στο αλάτι», λέει η Belin de Chantemel.Να σημειωθεί πως Το World of Action on Salt, Sugar and Health τόνισε πρόσφατα ότι η βελτίωση του θρεπτικού περιεχομένου των τροφίμων και των ποτών με την αναδημιουργία συνταγών με λιγότερο αλάτι, είναι «μακράν η πιο σημαντική στρατηγική που πρέπει να κάνει κάθε εταιρεία για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.Διαβάστε τη μελέτη πατήστε ΕΔΩ.

themaygeias