Υπό την αιγίδα του του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, αθρόα και συγκινητική συμμετοχή επιφανών Ελληνοαμερικανών, η εκδήλωση προς τιμή της επιτυχίας της φημισμένης ελληνικής τηλεοπτικής σειράς του Mega TV «Maestro», την πρώτη αποκλειστική συμφωνία παγκόσμιας διανομής για ελληνική τηλεοπτική σειρά ελληνικής σκηνοθεσίας στην πλατφόρμα NETFLIX, την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023, στην Αίθουσα Chiotes Hall of the Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity στη Νέα Υόρκη.Η ελληνική σειρά που συνδυάζει την παράδοση, τις ρίζες, με τη νεωτερικότητα, ενθουσίασε το ελληνικό κοινό και βγήκε από τα σύνορα της Ελλάδας, από την Παρασκευή 17 Μαρτίου θα «ταξιδέψει» σε όλη την υφήλιο μέσα από την γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα.Η δήλωση του Γενικού ΠροξένουΌπως δήλωσε ο Γενικός Πρόξενος κ. Ντίνος Κωνσταντίνου: «Σήμερα πραγματοποιήσαμε μία υπέροχη εκδήλωση για την πρωτοφανή, για τα ελληνικά δεδομένα, επιτυχία της φημισμένης ελληνικής τηλεοπτικής σειράς του Mega «Maestro», η οποία αποτελεί την πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά ελληνικής σκηνοθεσίας που διανέμεται παγκοσμίως στο NETFLIX. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για την επιτυχία αυτή και το Maestro αποτελεί ορόσημο για την εξωστρέφεια των ελληνικών παραγωγών καθώς, για πρώτη φορά, μια ελληνική σειρά ανοίγει τα φτερά της σε όλο τον κόσμο. Εξαιρετικά δημοφιλής και ταλαντούχος, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ως δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, αφήνει το αποτύπωμά του στην τηλεοπτική και κινηματογραφική μυθοπλασία. Με φόντο το πανέμορφο τοπίο των Παξών, το Maestro αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για προβολή της χώρας μας στο διεθνές κοινό. Οι ομορφιές, οι ειδυλλιακές παραλίες, τα καταγάλανα νερά και το φως της πατρίδας μας θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Maestro πρόσφατα τιμήθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διπλωματίας & των Πολιτιστικών Ημερών της Ευρώπης. Πριν λίγες μέρες βραβεύθηκε από τον οργανισμό «Η&Μ, Heritage & Museums, Athens, Paris, NY» ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ και του ΥΠΠΟΑ. Η βράβευσή του αυτή, καθώς και η σημερινή βραδιά, είμαι βέβαιος ότι αποτελούν την αρχή και μόνο μιας λαμπρής πορείας για το Maestro, τον κ. Παπακαλιάτη και όλους τους συντελεστές της σειράς. Ευχόμαστε το διεθνές κοινό να αγκαλιάσει το Maestroτόσο θερμά όσο το ελληνικό. Από καρδιάς, ευχόμαστε μια λαμπρή πορεία για το Maestro!».Μετά την προβολή του 5λεπτου teaser της σειράς, ο δημιουργός της, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ιδιαίτερα συγκινημένος πήρε το λόγο και απευθύνθηκε στο κοινό γοητεύοντας το με την απλότητα του και την ευγένεια του. Στην ομιλία του ο χαρισματικός κ. Παπακαλιάτης τόνισε πως διατηρεί ισχυρούς δεσμούς αρκετά χρόνια με την ομογένεια στις ΗΠΑ, η οποία τον έχει στηρίξει σε κάθε του βήμα και τους ευχαρίστησε θερμά:«Το Maestro αντιπροσωπεύει για μένα τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής μου και δεν κρύβω ότι η σκέψη για τη μέρα της παγκόσμιας πρεμιέρας, μαζί με τη δουλειά που ήδη έχω ξεκινήσει πάνω στον δεύτερο κύκλο, με αγχώνουν. Αλλά η δύναμη που πήρα από το αποτέλεσμα του πρώτου κύκλου είναι το "όπλο" για το νέο ξεκίνημα, που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023».Όπως είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω το Mega, που αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω την Foss productions που αν δεν υπήρχε αντίστοιχα δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ πέρα και να σας μιλάω. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τους ηθοποιούς, όλους τους ανθρώπους που ήταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που περάσαμε πολλές στιγμές δύσκολα προκειμένου να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Είμαι ευγνώμων σε όλους» όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν θα ξεκινήσουν στις 3 Απριλίου και μέχρι στιγμής έχουν γραφτεί τα 4 από τα 8 επεισόδια, ενώ όπως αποκάλυψε, ο βίαιος Χαράλαμπος, που δολοφονήθηκε στον πρώτο κύκλο, θα εμφανιστεί στον δεύτερο αλλά δεν αποκάλυψε το πώς. Σχετικά με την επιτυχία της σειράς, απάντησε ότι κάτι τέτοιο δύσκολα είναι προβλέψιμο, αλλά από το πρώτο γύρισμα ήξερε ότι το επίπεδο, ήταν, από κάθε άποψη, πολύ ψηλό και αυτό αποτελεί συνήθως ένα εχέγγυο για ένα καλό αποτέλεσμα.