Η Gerber ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανακαλεί μερικά από τα Gerber Good Start Soothe Pro Powdered Infant Formula επειδή μπορεί να περιέχουν μολυσμένα με βακτήρια.Ο κατασκευαστής ενός δημοφιλούς βρεφικού γάλακτος σε σκόνη ανακαλεί οικειοθελώς ένα από τα προϊόντα του.Η Perrigo Company φτιάχνει τη βρεφική φόρμουλα Good Start της Gerber της Nestle.Ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανακαλεί μέρος της βρεφικής φόρμουλας σε σκόνη Gerber Good Start Soothe Pro επειδή μπορεί να είναι μολυσμένο με βακτήρια, σύμφωνα με τον FDA.Η παρασκευή έγινε μεταξύ 2 Ιανουαρίου - 18 Ιανουαρίου 2023.Η εταιρεία λέει ότι μέχρι στιγμής κανένα προϊόν δεν έχει δείξει σημάδια μόλυνσης από βακτήρια και κανείς δεν έχει αρρωστήσει, αλλά η Perrigo επέλεξε την ανάκληση μετά από μεγάλη προσοχή.Οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί προϊόν θα πρέπει να το πετάξουν και μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία επιστροφή χρημάτων.Τα προϊόντα που ανακαλούνταιGerber Good Start SootheProTM 12.4 oz:300357651Z - USE BY 04JUL2024300457651Z - USE BY 05JUL2024300557651Z - USE BY 06JUL2024300557652Z - USE BY 06JUL2024300757651Z - USE BY 08JUL2024300857651Z - USE BY 09JUL2024301057651Z - USE BY 11JUL2024301057652Z - USE BY 11JUL2024301157651Z - USE BY 12JUL2024Gerber Good Start SootheProTM 30.6 oz:301357652Z - USE BY 14JUL2024301457652Z - USE BY 15JUL2024301557651Z - USE BY 16JUL2024Gerber Good Start SootheProTM 19.4 oz:301557652Z - USE BY 16JUL2024IΠηγή: FDA

