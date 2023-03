tvnea

Έκλεισε η επιστροφή του «Fame Story» στα ελληνικά τηλεοπτικά δρώμενα με το talent show να αναμένεται να βγει στον «αέρα» ανανεωμένο τη νέα σεζόν από τη συχνότητα του Star διά χειρός Νίκου Κοκλώνη. Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, ο οποίος έχει τα δικαιώματα του μουσικού reality για την Ελλάδα, συμφώνησε με το Star και τώρα αυτό που μένει είναι να διευκρινιστούν όλες οι μικρές και οι μεγάλες λεπτομέρειες του project. Οι άνθρωποι που θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή και, φυσικά, η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξένησε σήμερα το «Πρωινό μας», από σήμερα ξεκινούν οι επαφές των στελεχών του προγράμματος του Star με τον Νίκο Κοκλώνη στα γραφεία της Barking Well Media για τις κρίσιμες αποφάσεις που εκκρεμούν. Εκτός απροόπτου, το «Fame Story», το οποίο είναι καθημερινό και έχει ένα live την εβδομάδα, θα είναι ο πυλώνας του ψυχαγωγικού προγράμματος του καναλιού την ερχόμενη σεζόν. Ο στόχος είναι να καλύψει τα κενά από την απουσία του «Dancing with the stars», που δεν θα επαναληφθεί, και του «GNTM», το οποίο έχει φθαρεί και θα «αποσυρθεί» από την κυκλοφορία προσωρινά.Όσο για το πρόσωπο του παρουσιαστή, οι φήμες που είχαν ακουστεί ότι τη θέση θα αναλάβει ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης, μάλλον διαψεύδονται. Σύμφωνα με την Αφροδίτη Γραμμέλη, ο παραγωγός επιθυμεί να παραμείνει ως παρουσιαστής αποκλειστικά στο «J2US», ένα project με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τον ίδιο. Έτσι, παρά τις σπόντες που είχε αφήσει πριν από κάποιες ημέρες, στην παρουσίαση του «IQ160», της σειράς με την οποία εγκαινιάστηκε η συνεργασία του με το Star, το ενδεχόμενο να τον δούμε στο «Fame Story» απομακρύνεται.Αντίθετα, παίζει δυνατά το όνομα της Βίκυς Καγιά, η οποία, εκτός απροόπτου, παραμένει στο Star όπου διατηρεί το «Shopping Star» ενώ αναζητείται και ένα ακόμα project το οποίο θα αναλάβει. «Εγώ δίνω 80% ότι Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει το “Fame Story”» επέμεινε η Φαίη Σκορδά, η οποία παρατήρησε πως το μοντέλο και παρουσιάστρια διατηρεί πολύ καλές σχέσεις τόσο με το κανάλι, όσο και με την εταιρεία παραγωγής.Πηγή: TVNEA.COM