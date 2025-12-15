2025-12-15 19:43:58

Η Βίκυ Καγιά πρόκειται να εμφανιστεί στον εορταστικό κύκλο του The Voice, που θα μεταδοθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στον ΣΚΑΪ. Η παρουσία της στο κανάλι του Φαλήρου φαίνεται ότι άνοιξε νέες προοπτικές συνεργασίας, καθώς οι ιθύνοντες του ΣΚΑΪ «καλοβλέπουν» την παρουσιάστρια για μελλοντικά πρότζεκτ.



Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Realnews, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν φτάσει πολλές φορές πολύ κοντά σε συμφωνία, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθούν. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ο ΣΚΑΪ είχε προχωρημένες επαφές με την Καγιά για την παρουσίαση καθημερινού ριάλιτι μόδας, αλλά το project δεν υλοποιήθηκε.



Σύμφωνα με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», τον προηγούμενο μήνα υπήρξε νέο «φλερτ» ανάμεσα στη Βίκυ Καγιά και το κανάλι, με πρόταση για απογευματινή εκπομπή 17.30 – 19.30. Τελικά, λόγω της επιτυχίας του The Voice, το πράσινο φως δόθηκε στο μουσικό ριάλιτι «Beat my guest», ενώ η συνεργασία με την Καγιά παραμένει ψηλά στη λίστα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Οι προοπτικές συνεργασίας ΣΚΑΪ – Καγιά για το μέλλον παραμένουν ανοικτές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εμφανίσεων και πρωτοβουλιών από την παρουσιάστρια στο κανάλι του Φαλήρου.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ