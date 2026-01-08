2026-01-08 08:55:33
Η ηθοποιός

Φαίη Ξυλά αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά – δες», που μεταδίδεται το Σάββατο 10 Ιανουαρίου2026, στις14:45, στην ΕΡΤ1 και μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας και τις αγωνίες της για τον 10χρονο γιο της, Πάρη.



Πρώτος καλεσμένος της Φαίης Ξυλά είναι ο ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς. Συζητούν για τον ρόλο του μπαμπά, για τον 12χρονο γιο του Κωνσταντή, για όλες τις μοναδικές εμπειρίες που γνώρισε δίπλα στον γιο του, ενώ μιλάει και για την απώλεια των γονιών του και πόσο τον άλλαξε ως άνθρωπο.



Η Φαίη Ξυλά υποδέχεται την τραγουδίστρια Βιολέτα Ίκαρη. Μιλούν για την 3χρονη κόρη της Χαρίκλεια – Μαρία, για τη δύσκολη εγκυμοσύνη που πέρασε, για τη διαδικασία των εξωσωματικών, για τα παιδικά της χρόνια, αλλά και για το ότι ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι από παιδί.



Στη συνέχεια, συναντά τον γυναικολόγο – μαιευτήρα, Βασίλη Κελλάρη, και μιλούν για την υπογονιμότητα και την κατάψυξη ωαρίων.



Τέλος, η Φαίη Ξυλά φιλοξενεί τον ιατρό – ειδικό Ψυχικής Υγείας και Ψυχοδράματος, Στυλιανό Λαγαράκη, και μιλούν για τον τρόπο που επικοινωνούν οι γονείς στα παιδιά τους την ύπαρξη νέου συντρόφου, ύστερα από ένα διαζύγιο.



Πηγή: tvnea.com
