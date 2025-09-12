2025-09-12 14:51:46
Φωτογραφία για OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
Το OPEN ετοιμάζεται για δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με την αναβίωση του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος». Για την παρουσίαση του παιχνιδιού έχει «κλειδώσει» σχεδόν το όνομα της Μαρίας Μπακοδήμου, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού του σταθμού της Παιανίας, που τη νέα τηλεοπτική σεζόν θέλει να ενισχύσει την παρουσία του στον τομέα της ψυχαγωγίας, διεκδικώντας μερίδιο από τη διαφημιστική πίτα. Την περασμένη χρονιά, λόγω οικονομικών προβλημάτων, το OPEN είχε περιοριστεί σε πιο χαμηλές παραγωγές, κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις επιδόσεις τηλεθέασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο Newsit, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει ένας κύκλος συζητήσεων για νέα projects αλλά και για την απόκτηση επιτυχημένων format. Ανάμεσά τους, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος», που σχεδιάζεται να ενταχθεί στο απογευματινό πρόγραμμα, πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ώστε να λειτουργεί ως ισχυρό lead–in.

Η επιλογή της Μαρίας Μπακοδήμου θεωρείται κομβική, καθώς το χιούμορ και η τηλεοπτική εμπειρία της εκτιμάται ότι θα προσδώσουν νέα δυναμική στο παιχνίδι. Αν όλα εξελιχθούν θετικά, η πρεμιέρα αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγή: tvnea.com
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
«ΤζενeΡέισον ΣΚ» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο... - Γιατί αναβάλλεται η εκπομπής της Κυριακής;
«ΤζενeΡέισον ΣΚ» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο... - Γιατί αναβάλλεται η εκπομπής της Κυριακής;
