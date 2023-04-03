2023-04-03 18:47:53
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Ν/Γ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ, ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. .. ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΕΝΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΥΜΙΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΘΙΜΟ.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!
ximeronews
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΥΜΙΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΘΙΜΟ.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνάντηση του Θανάση Παπαθανάση με τον Yπουργό Υγείας, Θανάση Πλεύρη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔεν πείθει ο Σποράρ στον Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ