2023-04-03 18:47:53
Φωτογραφία για ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Ν/Γ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Ν/Γ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ, ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. .. ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΕΝΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΥΜΙΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΘΙΜΟ.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!
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