2026-08-11 11:00:36

Την οργή της για τις εικόνες με άλογα σε πανηγύρι στη Λέσβο εξέφρασε δημόσια η Ανθή Βούλγαρη, παίρνοντας θέση σε ένα θέμα που τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.



Αφορμή στάθηκε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η φιλοζωική οργάνωση «A Promise to Animals». Στα συγκεκριμένα πλάνα εμφανίζονται άλογα να κινούνται και να εκτελούν βηματισμούς ανάμεσα σε αρκετό κόσμο, ενώ στον χώρο διακρίνονται σπασμένα μπουκάλια και κιβώτια με μπίρες.



Η οργάνωση καταγγέλλει όσα καταγράφονται στο βίντεο, θέτοντας παράλληλα ζήτημα ασφάλειας τόσο για τα ίδια τα ζώα όσο και για τους παρευρισκόμενους.



Η Ανθή Βούλγαρη, γνωστή για την ιδιαίτερη αγάπη της για τα άλογα, επέλεξε να αναδημοσιεύσει το βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα.



«Αυτό δεν είναι έθιμο, είναι κακοποίηση! Το φωνάζουμε χρόνια τώρα!!!!», έγραψε η δημοσιογράφος, εκφράζοντας χωρίς περιστροφές την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους πρακτικές.



Το συγκεκριμένο θέμα έχει και ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα για την ίδια, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες είχε μιλήσει δημόσια για την απώλεια του αλόγου της έπειτα από κολικό. Με αφορμή εκείνη την προσωπική της εμπειρία, είχε αναφερθεί και στις δυσκολίες εξεύρεσης εξειδικευμένης κτηνιατρικής φροντίδας για ιπποειδή στην Αττική.



Πηγή: tvnea.com



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