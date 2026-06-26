2026-06-26 22:42:02
Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛΑΣΕΤ), με την υποστήριξη του Τμήματος Φυσικής, διοργανώνει το 6ο Θερινό Σχολείο με τίτλο "Αστρονομία Πολλαπλών Αγγελιοφόρων", 24-28 Αυγούστου 2026, στους χώρους τους Τμήματος.
Στόχος του σχολείου είναι η παροχή επιστημονικής κατάρτισης και εξειδικευμένων γνώσεων σε σύγχρονα θέματα Αστροφυσικής. Η δράση έχει διεθνή χαρακτήρα και απευθύνεται σε νεαρά μέλη της Εταιρείας, φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου
(https://conferences.uoa.gr/event/125/overview).
Gravitational wavesCosmic rays at low and ultra high energiesAstrophysical neutrinos Gamma-rays and X-raysMachine learning and deep learning applications
Confirmed lecturers (alphabetical order): Sara Buson (University of Wurzburg/DESY Zeuthen, Germany)Matteo Cerruti (APC University Paris Cite, France)Maria Gerontidou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece) Nikolaos Karnesis (National Observatory of Athens, Greece) Foteini Oikonomou (Norwegian University of Science and Technology, Norway) Maria Petropoulou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece)Niharika Sravan (Drexel University, USA)Katerina Tzamarioudaki (NCSR Demokritos, Greece)Georgios Vasilopoulos (National and Kapodistrian University of Athens, Greece)
tinanantsou.blogspot.gr
Στόχος του σχολείου είναι η παροχή επιστημονικής κατάρτισης και εξειδικευμένων γνώσεων σε σύγχρονα θέματα Αστροφυσικής. Η δράση έχει διεθνή χαρακτήρα και απευθύνεται σε νεαρά μέλη της Εταιρείας, φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου
(https://conferences.uoa.gr/event/125/overview).
Gravitational wavesCosmic rays at low and ultra high energiesAstrophysical neutrinos Gamma-rays and X-raysMachine learning and deep learning applications
The main topics to be addressed are:
Confirmed lecturers (alphabetical order):
tinanantsou.blogspot.gr
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