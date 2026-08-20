Για όσα την ενοχλούν στη σημερινή τηλεόραση μίλησε η Μάρτζυ Λαζάρου, σχολιάζοντας τόσο τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ορισμένα θέματα όσο και τις συνεχείς κόντρες ανάμεσα σε εκπομπές και παρουσιαστές.Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στις υπερβολές που, όπως υποστηρίζει, πολλές φορές αλλοιώνουν την ίδια την είδηση, είτε πρόκειται για ενημέρωση είτε για ψυχαγωγία.«Εξαρτάται πώς προσεγγίζεις κάθε θέμα. Με ενοχλεί να βλέπω υπερβολές, δράμα και “σάλτσα’. Να πας να βγάλεις κάτι διαφορετικό από την είδηση. Αυτό ισχύει και στην ενημέρωση, και στην ψυχαγωγία».Μιλώντας στο περιοδικό Tv24, η Μάρτζυ Λαζάρου δεν έκρυψε την ενόχλησή της και για συμπεριφορές που θεωρεί προσποιητές στον τηλεοπτικό αέρα.«Με ενοχλούν πολλά πράγματα, όπως η υποκρισία. η δηθενιά και το ψέμα. Βλέπω συναδέλφους και παρουσιαστές οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτό που λένε εκείνη τη στιγμή. Νιώθω ότι λένε ψέματα κι αυτό μου χτυπάει άσχημα. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν υποψιασμένοι τηλεθεατές, που το αντιλαμβάνονται...»Η ίδια παραδέχθηκε πως αρκετές φορές έχει επιλέξει να συγκρατηθεί στον αέρα προκειμένου να μην ανοίξει έναν νέο κύκλο δημόσιων απαντήσεων και αντιπαραθέσεων.«Πάρα πολλές φορές. Βοηθάει πολύ η εμπειρία. Πλέον προσπαθώ να μη λέω πολλά γιατί αν μιλήσεις, ανοίγει ένας φαύλος κύκλος με απαντήσεις που δεν έχω καμία διάθεση να αντιμετωπίσω, με κουράζει. Υπάρχουν τόσα σοβαρά προβλήματα εκεί έξω από το να πω εγώ κάτι για κάποιον που με έχει ενοχλήσει».Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν, τέλος, για το συνεχές «σου είπα – μου είπες» μεταξύ τηλεοπτικών εκπομπών, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια πρακτική που τελικά κουράζει και το κοινό.«Πολύ, πολύ, πολύ κακό! Δηλαδή υπάρχει εκπομπή που το μεγαλύτερο μέρος της θεματολογίας της είναι “Να απαντήσουμε στους άλλους παρουσιαστές". Αυτό πραγματικό δεν αφορά κανέναν. Προς Θεού, αν κάποιος ενοχληθεί με κάποιο σχόλιο να το πει, όμως ο τηλεοπτικός αέρας δεν είναι δικός μας και το να απαντάς στον άλλον κάθε τρεις και λίγο είναι πάρα πολύ κακό. Πια δεν νομίζω ότι το θέλει και ο κόσμος, τον κουράζει. Στην τελική, αν όντως θέλεις να το λύσεις, είτε σηκώνεις το τηλέφωνο είτε κινείσαι νομικά».Πηγή: tvnea.com