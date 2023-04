Η Μακένζι Λίστραπ είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της NASA που διορίστηκε διευθύντρια του Goddard Space Flight Cente.Ωστόσο δεν έγραψε ιστορία μόνο γι’ αυτό, αλλά και για τον αντισυμβατικό όρκο που έδωσε.Αντί της Βίβλου, επέλεξε να δώσει τον όρκο της σε ένα αντίγραφο του βιβλίου του Καρλ Σέιγκαν, το Pale Blue Dot.Ενώ πολλοί αξιωματούχοι σε όλη τη χώρα έχουν βάλει τα χέρια τους σε βιβλία του Δρ Σους, στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, σε αντίγραφα του Κορανίου ή σε άλλα έγγραφα, τώρα είναι η πρώτη φορά που κάποιος ορκίζεται σε βιβλίο του Σαγκάν.Το “Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space” είναι ένα βιβλίο του αστρονόμου από το 1994, εμπνευσμένο από τη διάσημη φωτογραφία της Γης, που τραβήχτηκε το 1990 από το διαστημικό σκάφος Voyager 1 από απόσταση περίπου έξι δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων.«Με τιμά να ηγούμαι μιας τόσο εκπληκτικής και ποικιλόμορφης παγκοσμίου φήμης ομάδας», είπε η Δρ Λίστραπ.«Για να αξιοποιήσω την κληρονομιά μας, επικεντρώνομαι έντονα στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων, καθώς και στο να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα μας έχει τους πόρους και τα εργαλεία για να προωθήσει τις τεχνολογίες και να κάνει νέες ανακαλύψεις που ενισχύουν τη διαστημική οικονομία και μας ωφελούν όλους», είπε.Το Goddard Space Flight Center βρίσκεται στο Μέριλαντ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της NASA. Το εργατικό δυναμικό της αποτελείται από περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους.Το κέντρο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη και την εκτέλεση ενός χαρτοφυλακίου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.«Η Μακένζι είναι μια φυσική ηγέτης, φέρνει την ορμή ενός επιστήμονα μαζί με μια πληθώρα εμπειρίας και γνώσης», δήλωσε ο διαχειριστής της διαστημικής υπηρεσίας, Μπιλ Νέλσον.Ποιος είναι ο Καρλ ΣέιγκανΟ Καρλ Εντουαρντ Σέιγκαν (9 Νοεμβρίου 1934 – 20 Δεκεμβρίου 1996) ήταν Αμερικανός αστρονόμος και αστροφυσικός, συγγραφέας εκλαϊκευμένων επιστημονικών έργων και ενός έργου επιστημονικής φαντασίας, του Contact (1985), πάνω στο οποίο βασίζεται η ομώνυμη ταινία του 1997.Επίσης υπήρξε συνιδρυτής της επιστήμης της Αστροβιολογίας με τον Τζόσουα Λέντερμπεργκ και συν-συγγραφέας του SETI: Intelligent life in the universe, με τον Σοβιετικό αστροφυσικό Ιωσήφ Σκλόβσκι.Κέρδισε παγκόσμια φήμη ως τηλεπαρουσιαστής και αφηγητής της περίφημης επιστημονικής σειράς 13 επεισοδίων Cosmos A Personal Voyage, η οποία απέσπασε βραβεία Emmy και μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 1980.Τη σειρά παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε πάνω από 60 χώρες, καθιστώντας τη την πιο διαδεδομένη στο είδος της.Πολυπράγμων και φωτεινή διάνοια, συνιδρυτής της Πλανητικής Εταιρείας (Planetary Society), έφυγε από τη ζωή στις 20 Δεκεμβρίου 1996 από πνευμονία, πιθανότατα επιπλοκή από τη βαριά ακτινοβολία που υπέστη, εξαιτίας της μυελοδυσπλασίας του.Πηγή :https://www.kathimerini.gr/