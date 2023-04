Έναν μακάβριο τρόπο προκειμένου οι άνθρωποι «να ζουν για πάντα» και να μπορούν να συναναστρέφονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ακόμα κι αν αυτά έχουν φύγει από τη ζωή φαίνεται πως έχουν ανακαλύψει επιστήμονες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ένας επιστήμονας η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως ισχυρίζεται ο δρ. Πράτικ Ντεσάι που είναι ιδρυτής διαφόρων startup εταιρειών, εάν υπάρχει αρκετό υλικό από βίντεο και ηχητικές καταγραφές των αγαπημένων τους, υπάρχει «100% πιθανότητα» οι συγγενείς μας να «ζουν μαζί μας για πάντα».

Μάλιστα στην ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει πως «αυτό μπορεί να είναι πιθανό να υπάρχει ακόμα και μέχρι το τέλος του χρόνου».

Start regularly recording your parents, elders and loved ones. With enough transcript data, new voice synthesis and video models, there is a 100% chance that they will live with you forever after leaving physical body. This should be even possible by end of the year.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πολλοί επιστήμονες εμφανίζονται βέβαιοι ότι η γρήγορη ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσουν στη νέα χρυσή εποχή της τεχνολογίας. Από την άλλη ειδικοί πιστεύουν την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να ζήσουμε για πάντα.

Ο Ντεσάι πιστεύει ότι μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε τους αγαπημένους μας νεκρούς ως άβαταρ που θα ζουν σε έναν υπολογιστή.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση βίντεο, ηχογραφήσεων, έγγραφων και φωτογραφιών ενός ανθρώπου, τα οποία θα μπουν σε ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να μάθει τα πάντα για το συγκεκριμένο άτομο.

Στη συνέχεια οι χρήστες μέσω του λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους άβαταρ, το οποίο θα λειτουργεί και θα συμπεριφέρεται όπως έκανε το αγαπημένο τους πρόσωπο.

Το πρότζεκτ «Live Forever»

Την ίδια ώρα το ChatGPT προωθεί τη δημιουργία του πρότζεκτ «Live Forever», ενός ρομπότ εικονικής πραγματικότητας που αντιγράφει τον τρόπο ομιλίας και τη συμπεριφορά του ανθρώπου που καλείται να μιμηθεί.

Ο Άρτουρ Σούκοφ, δημιουργός του συγκεκριμένου πρότζεκτ, είχε δηλώσει το 2022 πως η συγκεκριμένη τεχνολογία θα κυκλοφορούσε σε πέντε χρόνια. Σήμερα υποστηρίζει πως λόγω της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης το πρότζεκτ θα λάβει σάρκα και οστά ταχύτερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και μία άλλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης η DeepBrain AI που έχει δημιουργήσει μία υπηρεσία τη Rememory, έναν «χώρο μνήμης», που επιτρέπει την επανασύνδεση με ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή σε μια εμπειρία «βύθισης».

Εκμεταλλεύεται βίντεο και φωτογραφίες, όπως και μια συνέντευξη επτά ωρών με τον άνθρωπο, όταν ακόμα αυτός ήταν ζωντανός, προκειμένου να δομήσει το «άβαταρ» αυτού του ατόμου. Αυτό το άψυχο ανδροειδές έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες βαθιάς γνώσης ώστε να εμφανιστεί σε μια οθόνη 400 ιντσών, αναπαράγοντας όλες τις εκφράσεις, την ομιλία και τη συμπεριφορά του ατόμου με το οποίο επιθυμεί να επικοινωνήσει ο χρήστης.

Η «επανασύνδεση» μάνας και κόρης το 2020

Το 2020, ένα τηλεοπτικό σόου στη Νότια Κορέα έδειξε την εικονική επανένωση μιας μητέρας με την επτάχρονη κόρη της, που είχε φύγει από τη ζωή το 2016. Οι δυο τους μπορούσαν να αγγίζουν η μία την άλλη και να μιλήσουν με τη μητέρα να ανακουφίζεται λίγο από τον πόνο της απώλειας.

Στο σόου «Meeting You» η Γιανγκ Γι-Σουνγκ έβαλε μία συσκευή τεχνητής νοημοσύνης στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε έναν κήπο, όπου βρισκόταν χαμογελαστή η κόρη της Ναγιεόν φορώντας ένα φωτεινό μοβ φόρεμα και χαμογελώντας.

«Όμορφή μου, μου έλειψες», είπε η μητέρα, καθώς άπλωνε τα χέρια της στην ψηφιακή απεικόνιση της κόρης της.

Ο Ray Kurzweil, πρώην μηχανικός της Google που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αντίγραφο των ανθρώπων που θα επιτρέψει την – κατά κάποιο τρόπο – αθανασία τους, είχε πει πως ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή όταν ήταν 22 ετών και πως «ελπίζει να του ξαναμιλήσει» μέσω αυτής της «αναδημιουργίας» του.

«Στο τέλος θα είναι σαν να μιλάω με τον πατέρα μου» είχε δηλώσει το 2012 στο BBC o 75χρονος σήμερα Kurzweil.

Όπως εξήγησε έχει εκατοντάδες κουτιά, τα οποία περιέχουν έγγραφα, ηχογραφήσεις, ταινίες και φωτογραφίες του πατέρα του, τα οποία έχει ψηφιοποιήσει.

