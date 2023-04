themaygeias

Φάρμακο υπό τη μορφή τζελ ανακάλυψαν οι επιστήμονες του πανεπιστημίου Johns Hopkins, το οποίο μπορεί να φέρει την επανάσταση στην καταπολέμηση του καρκίνου.Το σκεύασμα δοκιμάστηκε σε ποντίκια με επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου και είχε 100% επιτυχία. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα μπορεί να προσφέρει ελπίδες σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, που είναι ένας από τους πιο κοινούς αλλά και θανατηφόρους όγκους του εγκεφάλου στον άνθρωπο. Η μελέτη των επιστημόνων δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «PNAS».«Παρά τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχει απόλυτη ανάγκη για νέες στρατηγικές θεραπείας», δήλωσε ο χημικός και βιομοριακός μηχανικός που ηγήθηκε της έρευνας, Honggang Cui, στο Interesting Engineering. «Πιστεύουμε ότι αυτό το τζελ θα είναι το μέλλον και θα συμπληρώσει τις τρέχουσες θεραπείες για τον καρκίνο του εγκεφάλου», συμπλήρωσε.Η επιστημονική ομάδα πίσω από την έρευνα έφτιαξε το τζελ συνδυάζοντας ένα αντικαρκινικό φάρμακο και ένα αντίσωμα σε διάλυμα. Το φάρμακο εφαρμόστηκε στις μικροσκοπικές αυλακώσεις που απομένουν μετά την χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου στον εγκέφαλο. Μεταξύ των ιδιοτήτων του είναι και το ότι φτάνει σε περιοχές τις οποίες δε φτάνουν οι χειρουργοί ενώ τα υπάρχοντα φάρμακα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν, ώστε να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα που παραμένουν και να καταστείλουν την ανάπτυξη του όγκου. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν σήμερα (25/04) στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Το φάρμακο βοηθά το σώμα ενός ποντικιού στη μάχη που δίνει από μόνο του απέναντι στο γλοιοβλάστωμα, πυροδοτώντας μία την ίδια ανοσολογική απόκριση. Το ανοσοποιητικό σύστημα των επιζήσαντων ποντικιών με νέο όγκο γλοιοβλαστώματος σύστημα νίκησε μόνο του τον καρκίνο, χωρίς πρόσθετη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας το τζελ, όχι μόνο αποκρούει τον καρκίνο αλλά βοηθά στην ανασύνδεση του ανοσοποιητικού συστήματος για να αποθαρρύνει την επανεμφάνιση όγκων με την ανοσολογική μνήμη.Όπως σημείωσαν οι ερευνητές, όμως, για αυτή την προσέγγιση, η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του τζελ απευθείας στον εγκέφαλο, χωρίς να έχει προηγηθεί χειρουργική αφαίρεση του όγκου, το ποσοστό επιβίωσης ήταν 50%. Όπως σημείωσε ο Cui, «η χειρουργική επέμβαση πιθανότατα ανακουφίζει μέρος αυτής της πίεσης και δίνει περισσότερο χρόνο στο τζελ για να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα». Το διάλυμα αποτελείται από νανονημάτια από πακλιταξέλη – ουσία εγκεκριμένη από τον FDA για καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και άλλων μορφών. Τα νήματα παρέχουν ένα όχημα για την παροχή ενός αντισώματος που ονομάζεται aCD47. Καλύπτοντας ομοιόμορφα την κοιλότητα του όγκου, το τζελ απελευθερώνει το φάρμακο σταθερά για αρκετές εβδομάδες και τα ενεργά συστατικά του παραμένουν κοντά στο σημείο της ένεσης.Η ομάδα των ερευνητών προσπαθεί να ξεπεράσει ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια στην έρευνα για το γλοιοβλάστωμα με τη χρήση του συγκεκριμένου αντισώματος. Το τζελ στοχεύει στα μακροφάγα, έναν τύπο κυττάρου που μερικές φορές υποστηρίζει την ανοσία αλλά άλλες φορές προστατεύει τα καρκινικά κύτταρα, επιτρέποντας την επιθετική ανάπτυξη του όγκου.Πρωτοπόρος συνδυασμός θεραπειώνΗ συν-συγγραφέας της και αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροχειρουργικής στην ιατρική σχολή του Johns Hopkins Betty Tyler, τόνισε ότι, τα αποτελέσματα με το εν λόγω τζελ, είναι από τα πιο εντυπωσιακά που έχει δει η ομάδα. Το σκεύασμα είναι πολλά υποσχόμενο επειδή προσφέρει ελπίδα για την εξέλιξη, στο μέλλον, θεραπείας του γλοιοβλαστώματος, καθώς ενσωματώνει αντικαρκινικά φάρμακα και αντισώματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτός ο συνδυασμός θεραπειών είναι δύσκολο να χορηγηθεί ταυτόχρονα λόγω της μοριακής σύνθεσης των συστατικών.Όπως εξήγησε η Tyler, «η υδρογέλη συνδυάζει τόσο τη χημειοθεραπεία όσο και την ανοσοθεραπεία ενδοκρανιακά. Το τζελ εμφυτεύεται τη στιγμή της εκτομής του όγκου, γεγονός που το κάνει να λειτουργεί πολύ καλά».πηγή