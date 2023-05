tvnea

Εμφανή σημάδια κόπωσης στους πίνακες τηλεθέασης έδειξε η τελευταία σεζόν του «The Voice» στον ΣΚΑΪ. Απόλυτα λογικό καθώς το μουσικό πρότζεκτ προβάλλεται επτά σερί σεζόν από τη συχνότητα του καναλιού του Φαλήρου. Είναι γεγονός πως τα talent shows δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον του Ελληνικού κοινού όπως παλαιότερα. Επίσης οι αντιδράσεις των coaches μετά από τόσα χρόνια είναι μάλλον προβλέψιμες άρα και αναμενόμενες από την πλευρά των τηλεθεατών. Τις προηγούμενες μέρες ακουγόταν έντονα το σενάριο της αλλαγής δύο εκ των τεσσάρων κριτών.Σύμφωνα με πιο πρόσφατες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ριζική ανανέωση της ομάδας των τεσσάρων coaches ώστε να έρθει κάτι απόλυτα καινούργιο που θα κεντρίσει και πάλι το ενδιαφέρον του κόσμου. Το μέλλον του «The Voice» θα αποφασιστεί σε μια ευρύτερη συνάντηση που θα έχει μετά το τέλος του «Survivor All Star» ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι με μέλη της διοίκησης του ΣΚΑΪ. Ίσως η τηλεοπτική επιστροφή του να γίνει στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν από το Φεβρουάριο του 2024 χωρίς όμως ακόμη να είναι τίποτα σίγουρο.Στη συνάντηση κορυφής που θα πραγματοποιηθεί θα συζητηθεί το μέλλον όλων των projects και φυσικά θα παρθεί και η τελική απόφαση εάν θα προχωρήσει τώρα η υλοποίηση του νέου ριάλιτι «I am a Celebrity get me out of here». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι υψηλού κόστους και εδώ η διαδικασία θα γίνει ανάποδα: Δηλαδή πρώτα θα βολιδοσκοπηθούν celebrities για τη συμμετοχή τους και εφόσον ΣΚΑΪ και Acun Medya κρίνουν πως η σύνθεση του καστ είναι ενδιαφέρουσα και ιντριγκαδόρικη τότε θα προχωρήσει και η υλοποίηση του συγκεκριμένου τηλεοπτικού ριάλιτι.Πηγή: readerΠηγή: TVNEA.COM