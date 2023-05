Το γνωστό πρόγραμμα περιήγησης της Microsoft, Edge, στέλνει διευθύνσεις URL που επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα Bing API με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό ζήτημα απορρήτου.

Η «συμπεριφορά» του Edge που δημιουργεί όπως αναφέραμε σοβαρό πρόβλημα απορρήτου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από κάποιους χρήστες του Reddit την προηγούμενη εβδομάδα. Χρήστες του Reddit παρατήρησαν ότι η πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft Edge στέλνει ένα αίτημα στο bingapis.com με την πλήρη διεύθυνση URL σχεδόν κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Μετά από σχετική ερώτηση της ιστοσελίδας The Verge σε εκπρόσωπο της Microsoft, η εταιρεία δήλωσε μέσω του εκπροσώπου της ότι διερευνά τις αναφορές.

«Η αναζήτηση αναφορών στο συγκεκριμένο URL δίνει ελάχιστα αποτελέσματα, δεν υπάρχει η παραμικρή τεκμηρίωση σχετικά με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό» έγραψε ο hackermchackface που ανακάλυψε πρώτος το σχετικό ζήτημα. Αν και οι χρήστες του Reddit δεν κατάφεραν να ανακαλύψουν για ποιον λόγο ο Microsoft Edge αποστέλλει τις διευθύνσεις URL που επισκέπτεστε στον ιστότοπο Bing API, η ιστοσελίδα The Verge ζήτησε από τον Rafael Rivera, έναν μηχανικό λογισμικού και έναν από τους developers του EarTrumpet, να διερευνήσει το ζήτημα και ανακάλυψε ότι αποτελεί μέρος μίας κακής εφαρμογής/υλοποίησης ενός νέου χαρακτηριστικού του Microsoft Edge. «O Microsoft Edge έχει πλέον ένα χαρακτηριστικό παρακολούθησης δημιουργών (creator follow feature) που είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή» είπε ο Rafael Rivera στην ιστοσελίδα The Verge. «Από ότι φαίνεται, η πρόθεση της Microsoft ήταν να ειδοποιεί το Bing όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, όπως το YouTube, το The Verge ή το Reddit ωστόσο δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά, το αντίθετο μάλιστα, καθώς στέλνει σχεδόν κάθε domain που επισκέπτεστε στη μηχανή αναζήτησης Bing».

Η Microsoft ξεκίνησε για πρώτη φορά να δοκιμάζει αυτή τη νέα λειτουργία παρακολούθησης δημιουργών στον Microsoft Edge πέρυσι προτού αποφασίσει να τη διαθέσει ευρύτερα τους τελευταίους μήνες. Η λειτουργία σχεδιάστηκε για να σας επιτρέπει να ακολουθείτε τους αγαπημένους σας δημιουργούς περιεχομένου στο YouTube αλλά και γενικότερα στο Διαδίκτυο. Αν απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, οι διευθύνσεις URL δεν θα αποστέλλονται πλέον στο bingapis.com.

Η Microsoft έχει ένα κύριο φίλτρο για αυτήν τη λειτουργία παρακολούθησης δημιουργών, το οποίο περιλαμβάνει domains όπως το Pornhub όπου οι διευθύνσεις URL αποκλείονται από την αποστολή στην ιστοσελίδα Bing API. Από ότι φαίνεται, κάθε μη επιλεγμένο URL που επισκέπτεστε, το «περνάει» στο bingapis.com, γεγονός που έχει τεράστιες επιπτώσεις στο απόρρητο, ειδικά όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

«Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές, είμαστε σε φάση διερεύνησης και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων» δήλωσε στην ιστοσελίδα The Verge η Caitlin Roulston, διευθύντρια επικοινωνίας της Microsoft. Η Microsoft δεν έχει ακόμη εξηγήσει γιατί αποστέλλονται διευθύνσεις URL στην υπηρεσία bingapis.com ή για ποιον λόγο έχει διαμορφώσει τον Edge κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στέλνει σχεδόν όλες τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες στο Bing.

Μέχρι να ολοκληρώσει την έρευνα και ενδεχομένως επιδιορθώσει το πρόβλημα η Microsoft, συνίσταται να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό «ακολουθήστε τους δημιουργούς» στον Microsoft Edge. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε την καρτέλα «Προστασία προσωπικών δεδομένων, αναζήτηση και υπηρεσίες» και προχωρήστε προς τα κάτω στις Υπηρεσίες. Απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό «Εμφάνιση προτάσεων για παρακολούθηση δημιουργών στο Microsoft Edge».

