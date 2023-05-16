2023-05-16 19:09:48
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. -ΙΔΙΩΤΗΣ
-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ - ΜΕΛΕΤΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
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-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥ.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤ|ΝΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
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