2026-10-16 08:54:48
Φωτογραφία για Σε ισχύ η απαγόρευση του αλκοόλ σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας.
Μερικές δεκάδες σταθμοί, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού σταθμού της Κολωνίας, επέβαλαν την απαγόρευση πολύ νωρίτερα στο πλαίσιο μιας δοκιμαστικής φάσης Οι απαγορεύσεις αλκοόλ τέθηκαν σε ισχύ σε όλους τους γερμανικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα και ξεκίνησε η Πέμπτη.Και οι περίπου 5.700 σταθμοί σε όλη τη Γερμανία , συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των αποβάθρων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/10/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/10/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αξέχαστες στιγμές στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
Αξέχαστες στιγμές στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
«Έρχονται» καταστήματα στους σταθμούς του Μετρό Καλαμαριάς – Πού θα βρίσκονται και πόσα θα είναι.
«Έρχονται» καταστήματα στους σταθμούς του Μετρό Καλαμαριάς – Πού θα βρίσκονται και πόσα θα είναι.
Εγκαθίστανται κινητά καταφύγια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιοχή του Κιέβου.
Εγκαθίστανται κινητά καταφύγια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιοχή του Κιέβου.
«Πράσινο φως» για την κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά -Ασφαλής πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό.
«Πράσινο φως» για την κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά -Ασφαλής πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό.
Η Audi δοκιμάζει αυτοματοποιημένη φόρτωση αυτοκινήτων σε σιδηροδρομικά βαγόνια στο Ίνγκολστατ της Γερμανίας.
Η Audi δοκιμάζει αυτοματοποιημένη φόρτωση αυτοκινήτων σε σιδηροδρομικά βαγόνια στο Ίνγκολστατ της Γερμανίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Toshiba ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ 65TB ΜΕΧΡΙ ΤΑ 100TB
Η Toshiba ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ 65TB ΜΕΧΡΙ ΤΑ 100TB
Θριάσιο: Το σχέδιο για τη μεταφορά 250 μεταφορικών εταιρειών και η αξιοποίηση των αποθηκών του ΟΣΕ.
Θριάσιο: Το σχέδιο για τη μεταφορά 250 μεταφορικών εταιρειών και η αξιοποίηση των αποθηκών του ΟΣΕ.
Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με εμπορευματικό τρένο στην είσοδο της Σήραγγας της Μάγχης: Τουλάχιστον 19 τραυματίες, ακυρώθηκαν δρομολόγια του Eurostar.
Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με εμπορευματικό τρένο στην είσοδο της Σήραγγας της Μάγχης: Τουλάχιστον 19 τραυματίες, ακυρώθηκαν δρομολόγια του Eurostar.
Κατασκευές με ξερές κλοκύθες
Κατασκευές με ξερές κλοκύθες
50.000 συμβασιούχοι σε αναμονή: Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεπεράσει το Σύνταγμα μέσω ΑΣΕΠ
50.000 συμβασιούχοι σε αναμονή: Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεπεράσει το Σύνταγμα μέσω ΑΣΕΠ