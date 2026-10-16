2026-10-16 08:54:48
Μερικές δεκάδες σταθμοί, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού σταθμού της Κολωνίας, επέβαλαν την απαγόρευση πολύ νωρίτερα στο πλαίσιο μιας δοκιμαστικής φάσης Οι απαγορεύσεις αλκοόλ τέθηκαν σε ισχύ σε όλους τους γερμανικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα και ξεκίνησε η Πέμπτη.Και οι περίπου 5.700 σταθμοί σε όλη τη Γερμανία , συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των αποβάθρων sidirodromikanea
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