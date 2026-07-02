2026-07-02 09:29:35

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου



Ο θεσμός από την ημέρα που δημιουργήθηκε το 2022 άρχισε να ναυαγεί, καθώς το ιατρικό προσωπικό της χώρας δεν συμμετείχε σε ικανοποιητικό ποσοστό ώστε να καλυφθούν όλοι οι πολίτες



Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρείχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν τον θεσμό (Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας), θα μπορούν να πληρώνονται από τους ασφαλισμένους.



Ειδικότερα με νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας, ορίζεται ότι πλέον οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέγουν και Γενικούς γιατρούς και Παθολόγους ως Προσωπικούς Γιατρούς τους οποίους όμως θα τους πληρώνουν από την τσέπη τους, εάν εκείνοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.



Με τον τρόπο αυτό όμως καταρρίπτεται ουσιαστικά η Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi

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