2026-11-24 12:45:30

Ο «Τροχός της Τύχης» βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 15,9% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «The Chase» με 14,7%, ενώ ελάχιστα χαμηλότερα κινήθηκε το «Live News» με 14,6%.



Το «Cash or Trash» σημείωσε 13,1%, ενώ το «Deal» κατέγραψε 11,5%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) συγκέντρωσαν 8,6%, με το «Κάτι Ψήνεται» να ακολουθεί με 8,1%.



Στη συνέχεια, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 7,5%, ενώ ο «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κατέγραψε 5,6%. Οι «Κουτσουπιές» κινήθηκαν στο 5,2%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» στο 4,4% και οι «Κα8αρές Κουβέντες» έκλεισαν τη ζώνη με 3,4%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ