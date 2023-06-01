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✅️️EΓINAN ΠOΛΛA TA TEΛEYTAIA TEΣΣEPA XPONIA ΣTO ΔHMO ΞHPOMEPOY, ΣIΓOYPA ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΝΑ ΓINOYN AKOMH ΠEPIΣΣOTEPA. .....
ME XAPA ΣYNTAΣΣOMAI ΣTO ΠΛEYPO TOY ΔHMAPXOY ΓIANNH TPIANTAΦYΛΛAKH ΔHΛΩNONTAΣ ΠAPOYΣA ΣTHN EKΛOΓIKH ΔIAΔIKAΣIA TΩN AYTOΔIOIKHTIKΩN EKΛOΓΩN THΣ 8HΣ OKTΩBPIOY.
ME ΔIAΘEΣH ΓIA ΠPOΣΦOPA ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΊΣΘΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ, AΠOΦAΣIΣA NA ΣYΣTPATEYΤΩ ME TON ΓIANNH TPIANTAΦYΛΛAKH ΔIOTI ΘEΩPΩ ΠΩΣ EXEI ΣXEΔIO KAI OPAMA ΓIA ENA ΔHMO ΠOY ΘEΛOYME ΓIA ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ KAI ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
️ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ AΣTYNOMIKOΣ KAI MHTEPA, EXΩ ΠIΣTH ΠΩΣ O TOΠOΣ ΠOY ZOYME MΠOPEI KAI ΠPEΠEI NA AKMAΣEI, ΔIEKΔIKΩNTAΣ OΣA ΠPAΓMATIKA MAΣ AΞIZOYN ΓIA TO KAΛO KAI THN ΠPOKOΠH OΛΩN MAΣ.
EYXOMAI KAΛO AΓΩNA KAI KAΛH EΠITYXIA ΣE OΛOYΣ TOYΣ YΠOΨHΦIOYΣ TOY ΔHMOY MAΣ.
KAΛO MHNA.
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ΦΩΤΕΙΝΗ Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΑ
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