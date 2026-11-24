





Το soundtrack της νεανικής μας ηλικίας επιστρέφει! Το αγαπημένο «ΒΙΝΥΛΙΟ» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 23:20, στο MEGA.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, φορούν τα ακουστικά τους, αφήνουν τη βελόνα του πικάπ να πέσει στον δίσκο και ξεκινούν μια αναδρομή σε στιγμιότυπα, εικόνες και ήχους που άφησαν ξεχωριστό αποτύπωμα στη ζωή μας.







Με αφετηρία τη μουσική, το «ΒΙΝΥΛΙΟ», το πρώτο «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα και ήχο στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για να ανασύρει αγαπημένα τραγούδια, αξέχαστες τηλεοπτικές εκπομπές, πρόσωπα, γεγονότα και μικρές καθημερινές συνήθειες άλλων δεκαετιών. Τότε που η διασκέδαση είχε διαφορετικό ρυθμό, η επικοινωνία ήταν πιο άμεση και μπορούσες ακόμη και να «αγγίξεις» τη μουσική, στα αυλάκια ενός μαύρου βινυλίου.







Η ζωντανή, διαδραστική παρέα του Αντώνη Κανάκη, του Γιάννη Σερβετά και του Χρήστου Κιούση ανοίγει ξανά τα μικρόφωνα, δίνοντας παράλληλα βήμα στις αναμνήσεις και τις ιστορίες των τηλεθεατών.

Το νοσταλγικό ταξίδι ξεκινά! Ποιος δίσκος θα γυρίσει πρώτος στο πικάπ του «ΒΙΝΥΛΙΟΥ»;

Το αγαπημένο τηλεοπτικό «ραδιόφωνο» επανασυντονίζεται στο MEGA. Πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 23:20!

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Πηγή: tvnea.com