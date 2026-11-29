Έκτακτη ανακοίνωση:

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Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ο Εσπερινός του Αγίου Ανδρέα θα τελεστεί στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αγίου Νικολάου Αστακού στις 17:00 .