Ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο (17-18/06) προβλέπεται βροχερός, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά καλοκαίρι.Έτσι, αφού αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως όλα δείχνουν, η ιδέα για παραλία μάλλον «φεύγει» και το Netflix «έρχεται» για να μας κρατήσει συντροφιά.Εγώ ποτέ (Never have I ever)Η κωμική σειρά του Netflix βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελλήνων συνδρομητών της πλατφόρμας και αποτελείται από τέσσερις σεζόν των δέκα επεισοδίων, ημίωρης διάρκειας.Υπόθεση: Ύστερα από μια τραυματική χρονιά, μια Ινδοαμερικανή έφηβη θέλει απεγνωσμένα να γίνει δημοφιλής, όμως, φίλοι, οικογένεια και αισθηματικά θα τη δυσκολέψουν.Η Μέρβε Έχει τον Τρόπο της (You do You)Η γοητευτική Αχσέν Ερόγλου (Call My Manager) υποδύεται την εκκεντρική Μέρβε Καλτ από το ομώνυμο τουρκικό μυθιστόρημα. Η ταινία είναι παραγωγή του Netflix και έχει βρεθεί στην κορυφή των προτιμήσεων των συνδρομητών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.Υπόθεση: Η Μέρβε επέλεξε να ζει ως μποέμ. Η ζωή, όμως, επιφυλάσσει άλλα σχέδια. Αντιμέτωπη με έξωση, ξεκινά μια νέα δουλειά και πέφτει σε μια πονηρή παγίδα του αφεντικού της.The BachelorΟι τρεις πρώτες ταινίες του The Bachelor είναι διαθέσιμες στο Netflix από την 1η Ιουνίου και το κοινό τους επεφύλασσε θερμή υποδοχή και στην πλατφόρμα, όπως άλλωστε, είχε γίνει και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Γιάννης Βισκαδουράκης, Αποστόλης Τότσικας και Νίκος Βουρλιώτης σε «μεγάλα κέφια».Υπόθεση: Το λάθος μιας νύφης φέρνει κοντά τέσσερις παλιούς φίλους, μια πρώην που λατρεύει το τανγκό και έναν πεθερό αποφασισμένο να καταστρέψει μια αγάπη με τη νεκροφόρα του.Κλίφορντ ο Κόκκινος Σκύλος (Clifford the Big Red Dog)Μια ταινία για μικρούς και μεγάλους, παραγωγής του 2021, η οποία είναι βασισμένη στην κλασική σειρά παιδικών βιβλίων.Υπόθεση: Όταν η μαθήτρια γυμνασίου Έμιλι Ελίζαμπεθ συναντά έναν μαγικό διασώστη ζώων που της κάνει δώρο ένα μικρό, κόκκινο κουτάβι, δεν περίμενε ποτέ της να ξυπνήσει και να βρει ένα γιγαντιαίο σκύλο στο μικρό της διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Ενώ η μητέρα της βρίσκεται μακριά λόγω δουλειάς, η Έμιλι και ο αστείος, αλλά παρορμητικός θείος της, Κέισι, ξεκινούν μια περιπέτεια εξερευνώντας τη Νέα Υόρκη, αλλά αυτή τη φορά με «μεγαλύτερα» μάτια.Το κορίτσι της διπλανής πόρτας (The Girl Next Door)Μια αμερικανική ρομαντική κωμωδία του 2004 σε σκηνοθεσία Λουκ Γκρίνφιλντ, η οποία μπορεί τη χρονιά που προβλήθηκε να δίχασε τους κριτικούς κινηματογράφου και να μην έκοψε πολλά εισιτήρια, όμως, με το πέρασμα των χρόνων χαρακτηρίστηκε «cult».Υπόθεση: Όταν η Ντανιέλ μετακομίζει στην πόλη, ο τελειόφοιτος λυκείου Μάθιου την ερωτεύεται παράφορα. Όμως, η πρώην δουλειά της ως πορνοστάρ μπορεί να του χαλάσει τα μεγάλα σχέδια.Πηγή: TVNEA.COM