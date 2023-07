tinanantsou.blogspot.gr

Βαγγέλης ΠρατικάκηςΈνα φαινόμενο που θυμίζει βροχή διαττόντων αστέρων (πεφταστέρια), αλλά σε μεγέθυνση παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην ατμόσφαιρα του Ήλιου από ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφοςΟι κόκκινες γραμμές δείχνουν την πορεία της στεμματικής βροχής. Πάνω δεξιά, η εικόνα της Γης για σύγκριση μεγέθουςΓιγάντιες μάζες πλάσματος (ιονισμένου αερίου) που εκτοξεύονται από την επιφάνεια του Ήλιου πέφτουν στη συνέχεια πίσω στο άστρο σαν μετεωρίτες, ανακοίνωσε η Βασιλική Εταιρεία Αστρονομίας της Βρετανίας.H «στεμματική βροχή», όπως ονομάστηκε το φαινόμενο που κατέγραψε το σκάφος SolO της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, οφείλεται σε μάζες πλάσματος που εκτοξεύονται στο Διάστημα. Αν τύχει να περάσουν από σχετικά ψυχρές περιοχές της ηλιακής ατμόσφαιρας, οι μάζες αυτές συμπυκνώνονται και ξαναπέφτουν στην επιφάνεια με αστρονομική ταχύτητα που φτάνει τα 100 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.Δεδομένου ότι το στέμμα είναι πολύ αραιό συγκριτικά με τη γήινη ατμόσφαιρα, οι μάζες πλάσματος δεν συναντούν αντίσταση κατά την πτώση τους και δεν σχηματίζουν γραμμές όπως τα μετέωρα που πέφτουν στη Γη.Όταν όμως συγκρούονται με την επιφάνεια του Ήλιου τα αποτελέσματα είναι εκρηκτικά: οι όγκοι πλάσματος, με διάμετρο έως 250 χιλιόμετρα, δημιουργούν ωστικά κύματα που ανεβάζουν απότομα τη θερμοκρασία του γύρω υλικού για διάστημα μερικών ωρών.Τα ευρήματα, λένε οι ερευνητές, ίσως βοηθήσουν τους αστροφυσικούς να βρουν τη λύση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ηλιακής φυσικής: το γιατί η ατμόσφαιρα του Ήλιου, γνωστή ως στέμμα, φτάνει σε θερμοκρασία τους ένα εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου, ενώ η επιφάνεια του άστρου περιορίζεται στους 6.000 βαθμούς.Οι παρατηρήσεις πρόκειται να δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος της επιθεώρησης Astronomy & Astrophysics.Βαγγέλης Πρατικάκης – https://www.in.gr/2023/07/05/b-science/space/vroxi-apo-peftasteria-katagrafike-gia-proti-fora-ston-ilio/Extreme-ultraviolet fine structure and variability associated with coronal rain revealed by Solar Orbiter/EUI HRIEUV and SPICEP. Antolin, A. Dolliou, F. Auchère, L. P. Chitta, S. Parenti, D. Berghmans, et al.A&A, Forthcoming articleReceived: 29 January 2023 / Accepted: 25 May 2023DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202346016PDF (23.91 MB)