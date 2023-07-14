ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ : ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΟΣ DR. ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ
2023-07-14 17:57:15
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS, ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΦΡΆΣΩ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΟΣ DR. ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ....... ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΈΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΚΟ.
ΕΝΑ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΛΕΕΙ : "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ...". ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ.
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ , ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 7.000 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΕΛΕΤΗ.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΡΙΑ ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΛΑΤΟΥ ΡΟΥΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΕΝΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΙΚΑΤΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΦΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ, ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ.
ΜΕΤΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΑΙΝΕ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014 & 2015.
ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ 2016 ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΤΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ.
ΤΟ 2019 Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΔΕΙΞΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2019 ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΚΥΡΙΟ ΜΑΤΖΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΟΥ, ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΕΓΙΝΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ , ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΥΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΥΡΙΟ ΠΟΛΥΖΟ ΚΑΙ ΕΜΟΥ. ΔΟΘΗΚΑΝ ΞΑΝΑ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2021 ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΖΗΤΗΣΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΤΣΙ ΤΡΕΞΑΝΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΙΚΑΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΕΤΡΕΞΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ. ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ.
ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΧΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ "Ο ΣΠΟΡΙΑΡΗΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΜΕΝΕΙ.. ". ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ ΑΥΤΗ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΘΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ.
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ximeronews
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS, ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΦΡΆΣΩ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΟΣ DR. ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ....... ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΈΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΚΟ.
ΕΝΑ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΛΕΕΙ : "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ...". ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ.
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ , ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 7.000 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΕΛΕΤΗ.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΡΙΑ ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΛΑΤΟΥ ΡΟΥΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΕΝΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΙΚΑΤΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΦΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ, ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ.
ΜΕΤΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΑΙΝΕ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014 & 2015.
ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ 2016 ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΤΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ.
ΤΟ 2019 Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΔΕΙΞΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2019 ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΚΥΡΙΟ ΜΑΤΖΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΟΥ, ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΕΓΙΝΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ , ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΥΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΥΡΙΟ ΠΟΛΥΖΟ ΚΑΙ ΕΜΟΥ. ΔΟΘΗΚΑΝ ΞΑΝΑ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2021 ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΖΗΤΗΣΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΤΣΙ ΤΡΕΞΑΝΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΙΚΑΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΕΤΡΕΞΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ. ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ.
ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΧΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ "Ο ΣΠΟΡΙΑΡΗΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΜΕΝΕΙ.. ". ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ ΑΥΤΗ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΘΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ.
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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