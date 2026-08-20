2026-08-20 16:02:54
Φωτογραφία για Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Σταματά προσωρινά τις συναυλίες του – Η ανακοίνωση για την υγεία του



Μια αναγκαστική παύση από τις ζωντανές του εμφανίσεις κάνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, καθώς ένα πρόβλημα υγείας τον υποχρεώνει να αλλάξει τα σχέδιά του για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.



Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενημέρωσε ο ίδιος το κοινό του ότι αντιμετωπίζει επίμονη πνευμονία, η οποία τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό διάστημα και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει με ασφάλεια το πρόγραμμα των προγραμματισμένων συναυλιών του.



Η απόφαση για τη διακοπή των εμφανίσεων φαίνεται πως ήταν απαραίτητη, προκειμένου να ακολουθήσει την αποθεραπεία του και να επιστρέψει όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει.



Ο ίδιος, πάντως, θέλησε να στείλει ένα καθησυχαστικό μήνυμα σε όσους περίμεναν να τον δουν επί σκηνής, δίνοντας από τώρα νέο ραντεβού με το κοινό.



«Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.



Για την ώρα, προτεραιότητα για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του, με την επιστροφή του στη σκηνή να μετατίθεται για όταν θα είναι ξανά απολύτως έτοιμος.



Πηγή: tvnea.com
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