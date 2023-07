Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΣΚΑΪ και Acun Media για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν αλλά πάντα ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Αρχικά ο Τούρκος παραγωγός αναλαμβάνει την υλοποίηση του «I am a Celebrity Get me out of here» τα γυρίσματα του οποίου θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομίνικο με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Σε αυτό το ριάλιτι ο Τούρκος παραγωγός δεν έχει απευθείας τα δικαιώματα αλλά την εκτέλεση παραγωγής που του την παραχωρεί ο ΣΚΑΪ μετά από συμφωνία που έκλεισε με τον βρετανικό κολοσσό ITV. Το ριάλιτι θα είναι σύντομης διάρκειας και τα επεισόδια θα προβάλλονται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Τώρα αναζητείται ο συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού με το νέο όνομα που ακούγεται έντονα να είναι αυτό του Σάκη Κατσούλη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούστηκε έντονα πως συμπαρουσιαστής βέβαια θα είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Τώρα προβάδισμα φαίνεται πως έχει ο νικητής του «Survivor All Star». Η εταιρεία παραγωγής θα καταλήξει σύντομα προκειμένου στη συνέχεια να κλείσουν και οι celebrities που θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι.

Πηγή: reader.gr

Πηγή: tvnea.com