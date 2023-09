Μετά από σειρά επαφών τελικά οριστικοποιήθηκε ότι η Καλομοίρα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση του I’ M A CELEBRITY… get me out of here που θα βγει στον αέρα του ΣΚΑΪ. Αν και το όνομά της είχε πέσει και στο τραπέζι του STAR για να είναι στο Fame Story τελικά δεν βρέθηκε κάποιος… κατάλληλος ρόλος, οπότε έκλεισε τη συμφωνία με την Acun Medya. Πειράζει που θεωρώ ότι «τα άκοπα και αμοντάριστα» μεταξύ Λιανού και Καλομοίρας θα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από τα όσα λένε ορισμένοι σελέμπριτις που θα συμμετέχουν στο ριάλιτι;

Πηγή: newsit.gr - Γρηγόρης Μελάς

Πηγή: tvnea.com