2023-07-20 12:34:11
Φωτογραφία για ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΤΗΝ 30η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΤΗΝ 30η

ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

(Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/05.7.2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. –

Με αλφαβητική σειρά)



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ - Δη.Ε.Φ.



ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου

2. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ

1. ΒΟΡΡΙΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Αναστασίου

2. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου

3. ΔΙΜΗΖΑ ΦΙΛΙΤΣΑ του Ηλία

4. ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

5. ΖΟΡΜΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Κωνσταντίνου

6. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημοσθένη

7. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

8. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του Δημητρίου

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παντελή (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ

1. ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιωάννη

2. ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

3. ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημοσθένη 



ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Αθανασίου

2. ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΚΑΡΟΛΟΣ του Νικολάου

3. ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κωνσταντίνου

4. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου

5. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Πέτρου (ΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΧΙΩΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη (ΦΣ ΑΧΑΪΑΣ)



ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ

1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου

2. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ του Κοσμά

4. ΡΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Πέτρου

5. ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μύρωνα

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ του Κοσμά (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου (ΦΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)



ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ

1. ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα

2. ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Μιχαήλ

3. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Ιωάννη

4. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ ) του Δημητρίου

5. ΧΑΣΑΝΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του Δημοκρίτου (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΓΔΑ) του Γεωργίου (ΦΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ)

3. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Ιωάννη (ΦΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)

4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (ΦΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΕΩΝΙΚΗ (ΚΛΑΙΡΗ) του Ιωάννη (ΦΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)

3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου (ΦΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)



ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ, ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΦΣ

1. ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για το Φαρμακείο του αύριο

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

1. ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Μιχαήλ

2. ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη – Ισιδώρου

3. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Χρήστου

4. ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Βασιλείου

5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη

6. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

7. ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του Θεμιστοκλέους

8. ΚΟΖΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

9. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

10. ΜΕΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωκράτη

11. ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου

12. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

13. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στέργου

14. ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

15. ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ – ΘΗΡΕΣΙΑ (ΤΕΡΕΖΑ) του Βασιλείου

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χρήστου (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

3. ΒΕΣΛΕΜΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ)

4. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη (Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΝΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ του Φωτίου (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ)

4. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Φ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)




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