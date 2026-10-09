Η διαπίστωση αυτή είναι απολύτως σωστή και συνάδει πλήρως με τις σύγχρονες οδηγίες κυβερνοασφάλειας (όπως αυτές του NIST - National Institute of Standards and Technology).

Η αύξηση του μήκους από τους 8 στους 14–16 χαρακτήρες δεν κάνει τον κωδικό απλώς «διπλάσιο» σε ισχύ, αλλά εκθετικά πιο ισχυρό απέναντι σε επιθέσεις ωμής βίας (brute-force attacks).

Γιατί οι 8 χαρακτήρες θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς;

Υπολογιστική Ισχύς: Οι σύγχρονοι επεξεργαστές και οι κάρτες γραφικών (GPU) μπορούν να δοκιμάσουν δισεκατομμύρια συνδυασμούς το δευτερόλεπτο. Ένας κωδικός 8 χαρακτήρων (ακόμα κι αν περιέχει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα) μπορεί να σπάσει σε λίγες ώρες ή μέρες.

Rainbow Tables: Υπάρχουν έτοιμες βάσεις δεδομένων με προ-υπολογισμένα hashes για μικρού μήκους κωδικούς, κάνοντας την αποκρυπτογράφηση ακαριαία.

Τι προσφέρουν οι 14–16 χαρακτήρες;

Εκθετική Πολυπλοκότητα: Κάθε χαρακτήρας που προστίθεται πολλαπλασιάζει τους πιθανούς συνδυασμούς.

Χρόνος Σπασίματος: Για να σπάσει ένας τυχαίος κωδικός 15 χαρακτήρων με πλήρη συνδυασμό στοιχείων, απαιτούνται εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια με τη σημερινή τεχνολογία.

Δυνατότητα χρήσης Passphrases: Στους 14–16 χαρακτήρες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φράση πρόσβασης (passphrase) — π.χ. Prasino!Aftokinito#2026 —, η οποία απομνημονεύεται πολύ πιο εύκολα από μια τυχαία συμβολοσειρά όπως k9#mP$2!xL8.

Βασικές Συστάσεις Ασφαλείας

Διαχειριστής Κωδικών (Password Manager): Επειδή είναι αδύνατο να θυμάστε δεκάδες διαφορετικούς κωδικούς 16 χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε εφαρμογές όπως το Bitwarden, 1Password ή Keepass.

Μη Επαναλαμβάνετε Κωδικούς: Κάθε λογαριασμός πρέπει να έχει μοναδικό κωδικό.

Ενεργοποίηση 2FA: Ο συνδυασμός ισχυρού κωδικού (14+ χαρακτήρων) και Έλεγχου Ταυτότητας Δύο Παραγόντων (Two-Factor Authentication) προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία.

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