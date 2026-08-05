2026-08-05 11:55:18
Φωτογραφία για Η «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 επιστρέφει στις 31 Αυγούστου στις 06:00 το πρωί
Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου μας λένε την πρώτη «καλημέρα» με ειδήσεις , σχόλια και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24 .

Η «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 θα είναι και φέτος , παντού! Στην πολιτική , την οικονομία, την κοινωνία .Με εικόνα, με άποψη και θέση αλλά και με χιουμοριστική διάθεση εκεί όπου χρειάζεται.

Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και με την σταθερή υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας ομάδας του ACTION 24.

Κάθε πρωί στις 6:00, ο Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου είναι στην «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 . Μαζί τους ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Νίκος Σβέρκος.

Πηγή: tvnea.com
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