ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής

Μαθηματικός

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης

23-07-2023

Αγαπητοί Αναγνώστες

Για μία ακόμη φορά τονίζω ότι, ΔΕΝ ασχολούμαι τι κάνουν και τι δεν κάνουν οι επιχειρήσεις και οι ενοικιαστές Δημοτικής ή της Κρατικής περιουσίας. Κάνω κριτική στις πολιτικές της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Συμβούλων.

Μάταια κάποιοι πολιτικά άθλιοι και κοινωνικά ρεντίκολα προσπαθούν τη πολιτική αντιπαράθεση να τη μετατρέψουν σε προσωπική αντιδικία. Είμαι στο πολιτικό κουρμπέτι σαράντα χρόνια. Δεν πέφτω στη παγίδα τους. Δεν μασάω που λένε οι νέοι.

Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:30 συνεδριάζει στη Πάλαιρο το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης. Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Δήμαρχος ( τρείς μήνες πριν τις εκλογές) θυμήθηκαν την δια ζώσης συνεδρίαση του.

Οι λόγοι είναι δύο. Είναι πανελλαδική πρωτοτυπία το γεγονός ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗ ΒΟΝΙΤΣΑ εδώ και δυόμιση χρόνια. Ο Δήμαρχος ( όπως και στη Κατούνα τον Ιούνιο) θα μετατρέψει τη συνεδρίαση σε προεκλογική ομιλία. Βέβαια στη Κατούνα παραποίησε τη πραγματικότητα . Ουδέποτε από το 2014 που ανάλαβε τα καθήκοντα του έχει πραγματοποιηθεί η προβλεπομένη από το νόμο ετήσια ειδική συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τη λογοδοσία του Δημάρχου. Αυτά λέγονται έλλειμμα Δημοκρατίας στα εγχειρίδια της εφαρμοσμένης πολιτικής .

Θέτω ορισμένα θέματα και περιμένω απαντήσεις στο πλαίσιο του πρώτου θέματος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Δήμαρχος θα ενημερώσει το ΔΣ για θέματα της ΔΕ Παλαίρου. Με αίτηση μου θα ζητήσω πλήρη πρακτικά της ενημέρωσης αυτής και των απαντήσεων του.

ΘΕΜΑ 1.

Στη κεντρική παραλία της Πογωνιάς ο Δήμος δεν είχε τοποθετήσει ομπρέλες τρία συνεχή καλοκαίρια. Ρωτώντας πέρσι το καλοκαίρι στο γραφείο του τον Αναπληρωτή Δήμαρχο και Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ Βίτσα , γιατί δεν τοποθετεί ο Δήμος ομπρέλες στην παραλία αυτή μου είπε με περισσή αλαζονεία, ΔΕΝ έφθασαν ( ήταν λίγες) ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕς για αυτή τη παραλία. Φέτος έχουμε τη παρακάτω εικόνα.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από τη κεντρική παραλία της Πογωνιάς. Ποιος ή ποιοι τα τοποθέτησαν ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ. Βέβαια υποθέτω ποιος ή ποιοι τα τοποθέτησαν.

1)Υπάρχει και μία πινακίδα που γράφει,

"αποκλειστική χρήση για ξενοδοχείο"

2) Από άλλη πηγή ( που δεν έχει διαψευστεί) , ΈΧΟΥΜΕ

Amethyst Selene , exclusive beach with a private gazebo for each suite.

Amethyst selene , αποκλειστική παραλία με ιδιωτικό κιόσκι για κάθε σουίτα. Ελπίζω να μετέφρασα σωστά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δήμαρχε κ Αποστολάκη και Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου κ Βίτσα αυτά είναι σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράψατε; Έχετε αντιληφθεί τις συνέπειες για το τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε; Αν αυτό στο μέλλον γίνει σε όλη τη παραλία αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει;







ΘΕΜΑ 2.







Παρακαλώ τον Αναγνώστη να διαβάσει τη παρακάτω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Είναι ολόκληρη από τη Διαύγεια.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1ης/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αριθμός Απόφασης 11/2022

ΘΕΜΑ:>

Στη Βόνιτσα, σήμερα την 31 η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση «ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ », η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ. 1277/27-1-2022 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και β. σύμφωνα με την αριθμ.163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. Στην παρούσα διαδικασία διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε (7) μέλη(6 τακτικά και 1 αναπληρωματικό), ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόεδρος 2. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6. ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Αναπληρώνει τον κ.Πέρλη Απόστολο) 7. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο οποίος δεν συμμετείχε αν και νόμιμα προσκλήθηκε

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο Υπάλληλος του Δήμου Ασπασία Αργυρού. Το μέλος της Επιτροπής κ. Μασούρας Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 20ο θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε άλλο έως το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ρώτησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11.του Ν.4555/2018 προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.352/11-1-2021εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής : ‘’ Έχοντας υπ’ όψιν: -Το άρθρο 37 του Ν. 4807/2021 το οποίο τροποποιεί το άρθρ. 49 του Ν. 4795/2021 περί παρατάσεως μισθώσεων Δημοτικών ακινήτων και κυλικείων. -Την υπ.αριθ. πρωτ: 8192/23-07-2021 αίτηση της επιχείρησης …………που αφορά το μίσθωμα Δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ -Την διετή παράταση του Δημοτικού αναψυκτηρίου της επιχείρησης ……….. που βρίσκεται στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας με ημερομηνία λήξης της συμβάσεως στις 1/02/2022.’’ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

-Ο κ. Κασόλας Αθανάσιος πήρε το λόγο τονίζοντας ότι εδώ δεν τηρούνται συγκεκριμένοι όροι της διακήρυξης. Επισήμανε ότι στο χώρο αυτό πρώτον έχει κατασκευαστεί στέγαστρο και δεύτερον δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση των δημοτών στη θάλασσα καθώς και ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού , πράγμα που είναι προαπαιτούμενο στην εκμίσθωση. Όταν ο εκμισθωτής δεν τηρεί τους όρους της διακήρυξης ,η εκμίσθωση ακυρώνεται και ξαναβγαίνει σε Δημοπρασία το Δημοτικό ακίνητο .Για του λόγους αυτούς ζητά να επαναδημοπρατηθεί το ακίνητο και να μη δοθεί παράταση ,προτείνοντας να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το αν τηρούνται οι όροι της μίσθωσης. Καταψηφίζει.

- Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης Γεώργιος είπε ότι εμείς εδώ τώρα αποφασίζουμε για την παράταση. Δεν συζητάμε τους όρους της διακήρυξης .Η εταιρεία έχει δικαίωμα βάσει νόμου να κάνει αίτηση για παράταση την οποία δικαιούται .Εμείς απλά επικυρώνουμε τη λήξη της σύμβασης και την έναρξη της παράτασης.

- Ο κ. Μασούρας Δημήτριος πήρε το λόγο και έκανε τις εξής παρατηρήσεις: Πρώτον είπε ότι σύμφωνα με το νόμο η παράταση γίνεται με μονομερή δήλωση του μισθωτή και η παράταση δίνεται εκ του νόμου ακόμα και αν η Οικονομική Επιτροπή πάρει αρνητική απόφαση . Δεύτερον η εταιρεία έχει κάνει την αίτηση για την παράταση από τον Ιούλιο και δεν καταλαβαίνει για πιο λόγο ήρθε το θέμα για τη Δημοπρασία τον Δεκέμβριο. Επίσης είπε ότι ο νόμος ,εκτός από την παράταση, λέει κάποια πράγματα παρακάτω για τον καθορισμό του μισθώματος κατά τη διάρκεια της παράτασης και επισήμανε ότι πρέπει να το δει η Τεχνική και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Τέλος ζήτησε να ελεγχθούν όλα όσα ανέφερε ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κασόλας Αθανάσιος για τους όρους της μίσθωσης. Ψήφισε ναι .

-Ο κ. Βίτσας Δημήτριος τοποθετήθηκε επί του θέματος λέγοντας ότι σχετικά με το θέμα της παράτασης είναι ξεκάθαρο ότι σύμφωνα με το νόμο παρατείνεται μονομερώς. Σχετικά με όσα είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κασόλας Αθανάσιος ,για το αν τηρούνται οι όροι του μισθώματος, επισήμανε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να ελεγχθεί το θέμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4071/2012 και του Ν.3852/2012 καθώς και την υπ.αριθ. πρωτ: 8192/23-07-2021 αίτηση της επιχείρησης

Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει - Διαπιστώνει την διετή παράταση της μισθωτικής σύμβασης του Δημοτικού αναψυκτηρίου της επιχείρησης ………….που βρίσκεται στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας με νέα ημερομηνία λήξης αυτής στις 31/01/2024. -Μειοψήφησε ο κ. Κασόλας Αθανάσιος

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11/2022 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1. Βίτσας Δημήτριος 2.Τσακάλης Κωνσταντίνος 3.Στούπας Θεόδωρος 4.Καλαντζής Ανδρέας 5.Κασόλας Αθανάσιος 6.Μασούρας Δημήτριος

Με αφορμή τα παραπάνω προχωρώ στις παρακάτω σκέψεις και θέτω ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απαντήσεως από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.

Η θάλασσα, ο ήλιος, οι ακτές είναι μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρα μας και του Δήμου μας. Ακριβώς αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και άλλα πολλά έχουν καταστήσει το τόπο μας αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη του. Αυτά ανήκουν σε όλους και κυρίως στις επόμενες γενιές.

Με αυτή τη βασική αρχή ο κάθε κάτοικος και ο κάθε επισκέπτης έχει το δικαίωμα να τα χαίρετε και να τα απολαμβάνει. Ερωτώ το Δήμαρχο , την Δημοτική Αρχή και κυρίως τους τρείς Αντιδημάρχους από τη ΔΕ Παλαίρου κ Βίτσα, κ Τσακάλη και κ Καούρα ένας πολίτης που θα καθίσει στη παραλιακή πλατεία της Παλαίρου δικαιούται ναι ή όχι να απολαμβάνει τη θάλασσα; Η προφανής απάντηση είναι ΝΑΙ. Μπορεί σήμερα να την απολαύσει; Αν δεν μπορεί, τι φταίει και τι μέτρα θα πάρετε;

Επιπρόσθετα ερωτώ.

1) Τηρούνται οι όροι των αποφάσεων του Δήμου και των συμβάσεων ενοικίασης ακινήτων ή παραχώρησης παραλίας και αιγιαλού σε όλο το Δήμο; Τι λένε οι Υπηρεσίες του Δήμου; Ποια είναι η θέση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής;

2) ΥΠΑΡΧΟΥΝ σε όλες τις παραλίες του Δήμου και σε όλα τα σημεία των ακτών συμβάσεις για την ανάπτυξη ομπρελών κλπ; Αν όχι γιατί; Είναι νόμιμο και πρέπον να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Αγαπητοί Συνδημότες

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ-ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ-ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

