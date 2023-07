themaygeias

Ενώ αρκετοί άνθρωποι έχουν αυτοπεποίθηση για την ικανότητά τους να επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα, στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι μένουν στο να διαβάζουν το μπροστινό μέρος της ετικέτας. Αλλά ακόμα και αυτό, ίσως κρύβει πολλά «βαθύτερα» μηνύματα. Πέρα από την ετικέτα, μπορεί ένα φαινομενικά «αθώο» τρόφιμο να είναι αρκετά επιβλαβές για την υγεία.Ας εξετάσουμε μια ετικέτα για έναν χυμό πορτοκάλι, δημοφιλές ρόφημα σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, ο οποίος αναφέρει ότι αποτελεί προϊόν 100% περιεκτικότητας σε χυμό. Ενώ η ετικέτα του λέει 100% χυμός,σημαίνει ότι υπάρχει μόνο χυμός, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από το φρούτο που αναγράφεται στην ετικέτα, δηλαδή να περιέχει και άλλα φρούτα. Φυσικά, καμία φορά μπορεί και πράγματι να ισχύουν οι ισχυρισμοί. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Eat This, Not That, υπάρχουν πολλές διφορούμενες και ασαφείς σημάνσεις σε μια συσκευασία ενός χυμού, μερικές από τις οποίες θα σας αναφέρουμε παρακάτω.Γνωρίζατε ότι η χρωστική ουσία που βρίσκεται σε ορισμένους κόκκινους χυμούς προέρχεται από πετρέλαιο;Αν και δεν είναι όλες οι βαφές τροφίμων δυνητικά επικίνδυνες για την υγεία, οι καταναλωτές μπορεί να δυσανασχετούσαν με την προέλευση ορισμένων χρωστικών. Για παράδειγμα, ορισμένες κόκκινες βαφές σε χυμούς και τρόφιμα, προέρχονται από το πετρέλαιο και έχουν συνδεθεί με ορισμένα θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΠΥ στα παιδιά.Μερικοί χυμοί φρούτων περιέχουν μόλυβδοΣυνεχίζοντας με τα «ύποπτα» συστατικά που μπορεί να βρεθεί σε έναν χυμό, σύμφωνα με μια εξέταση 45 χυμών από την Consumer Reports για αρσενικό και μόλυβδο, σχεδόν οι μισοί βρέθηκαν να περιέχουν τις δύο ουσίες. Τα δύο αυτά συστατικά καθιστούν τον οργανισμό αρκετά ευάλωτο σε θέματα υγείας, ειδικά τα παιδιά που καταναλώνουν συχνά χυμούς.Ο χυμός φρούτων μπορεί να ισούται σε ζάχαρη με μια Coca Cola!Eνώ ένας χυμός φαίνεται να είναι υγιεινή επιλογή, τα φαινόμενα κάποιες φορές απατούν. Περίπου 200 γραμμάρια ενός μέσου χυμού φρούτων και η αντίστοιχη ποσότητα κόλα έχουν περίπου 30 γραμμάρια ζάχαρης. Και ενώ τα ποσοστά μπορεί να διαφέρουν από επωνυμία σε επωνυμία, κάποιοι φρουτοχυμοί μπορεί να είναι εξίσου ανθυγιεινές επιλογές με ένα ανθρακούχο αναψυκτικό.Ο χυμός φρούτων δεν αποτελεί πηγή φυτικών ινώνΗ επεξεργασία του φρούτου σε χυμό αφαιρεί όλες τις φυτικές ίνες συγκριτικά με την κατανάλωση ενός ολόκληρου φρούτου. Πέρα από διατροφικά οφέλη, οι φυτικές ίνες στα τρόφιμα προσδίδουν στο στομάχι ένα αίσθημα πληρότητας. Αυτό μπορεί να μη συμβαίνει με την αντίστοιχη κατανάλωση χυμού, καθώς, εξαιτίας της απουσίας φυτικών ινών, είναι πιο πιθανό να αισθάνεστε πιο πεινασμένοι και να τρώτε περισσότερο, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε κατανάλωση περισσότερων θερμίδων και τελικά αύξηση βάρους.