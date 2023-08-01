2023-08-01 08:26:46
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ -ΣΤΡΑΤΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΚΟΥΒΑΡΑΣ – ΦΥΤΕΙΕΣ – ΠΑΠΑΔΑΤΟ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ – ΜΑΧΑΙΡΑ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ. ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 40 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΟΜΑ. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 10 Ε
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΙΣ 05.15 ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΑΜΗ 17.00.
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΦΑΓΗΤΟ ΒΟΛΤΑ ΚΑΦΕΣ Ή ΠΑΓΩΤΟ ΣΤΗΝ ΣΑΜΗ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ -ΛΕΣΙΝΙ -ΚΑΤΟΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773. ΚΩΣΤΑΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ AITOLIA TRAVEL -ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.
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