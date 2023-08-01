2023-08-01 08:26:46
Φωτογραφία για ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΗΝ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΥ ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ -ΣΤΡΑΤΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΚΟΥΒΑΡΑΣ – ΦΥΤΕΙΕΣ – ΠΑΠΑΔΑΤΟ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ – ΜΑΧΑΙΡΑ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ. ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 40 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΟΜΑ. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 10 Ε

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΙΣ 05.15 ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΑΜΗ 17.00.

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΦΑΓΗΤΟ ΒΟΛΤΑ ΚΑΦΕΣ Ή ΠΑΓΩΤΟ ΣΤΗΝ ΣΑΜΗ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ -ΛΕΣΙΝΙ -ΚΑΤΟΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773. ΚΩΣΤΑΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ AITOLIA TRAVEL -ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.
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