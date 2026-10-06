2026-10-06 13:06:32

Η Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών θα πραγματοποιήσει, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:00, στην Ανατολική Αίθουσα του 9 ου ορόφου του μεγάρου ΟΣΕ (Καρόλου 1-3), ΤΕΛΕΤΗ για να τιμήσει τον Άγιο Απόστολο Διάκονο ΦΙΛΙΠΠΟ, προστάτη των Σιδηροδρομικών, προπαραμονή της εορτής του.Τον Απόστολο Διάκονο Φίλιππο τον εξονόμασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην συνεδρίασή sidirodromikanea

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