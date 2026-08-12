η δημιουργός Φρόσω Μακρή, με με την Ελίνα Μακρή (ξαδέρφη της) που είχε την επιμέλεια της έκθεσης.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση χειροποίητων κεντημάτων «Κλωστές & Χρώματα: Κεντώντας στον Αστακό» της Φρόσως (Φώφης) Μακρή, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 Αυγούστου 2026 στο Στέκι του Συλλόγου Γυναικών Αστακού....

ximeronews

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