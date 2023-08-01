Αυτοδύναμη πλέον η παράταξη Βαλτά, θα συνεχίζει να κρατά τα ηνία στον ΠΦΣ και την επόμενη τριετία

Από τις 55 ψήφους και τις 5 έδρες που είχε πάρει το 2020 η «Προοπτική για το φαρμακείο του αύριο» έφτασε στις 101 ψήφους και τις 8 έδρες χάνοντας για ελάχιστες ψήφους την κατάκτηση και ένατης έδρας - Ποιοι αποτελούν το νέο ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο
Ο συνδυασμός «Προοπτική για το Φαρμακείο του αύριο», με επικεφαλής τον Απόστολο Βαλτά, με μεγάλη πλειοψηφία και απόλυτη αυτοδυναμία, επικράτησε κατά τις χθεσινές εκλογές (της 30ης Ιουλίου) για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Μετά και την ανανέωση της εμπιστοσύνης των εκλεκτόρων και των φαρμακοποιών της χώρας, ο πρόεδρος της Προοπτικής κ. Απόστολος Βαλτάς δήλωσε τα εξής: «Με όραμα και προσήλωση στους στόχους μας, θα συνεχίσουμε το έργο μας που απευθύνεται σε όλους τους φαρμακοποιούς, με στόχο την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού φαρμακείου.»
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συνολικά οκτώ παρατάξεις που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία έλαβαν:
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» 101 ΨΗΦΟΙ«ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 23 ΨΗΦΟΙ«ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 14 ΨΗΦΟΙ«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 12 ΨΗΦΟΙ«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 11 ΨΗΦΟΙ«ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 11 ΨΗΦΟΙ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ- Δη.Ε.Φ» 8 ΨΗΦΟΙ«ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ, ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ» 1 ΨΗΦΟΣ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του ΠΦΣ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Σύμβούλιο (με αλφαβητική σειρά):
Ψήφισαν : 181 εκλέκτορες
Ευρέθησαν:
Έγκυρα :181
Λευκά : 0
Άκυρα : 0
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(σε παρένθεση ο επικεφαλής της κάθε παράταξης)
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ - Δη.Ε.Φ. » (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)
Ψήφοι : 8
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ)
Ψήφοι : 12
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 0
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ » (ΤΣΑΠΕΚΟΣ)
Ψήφοι : 11
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1
«ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ψήφοι : 14
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 0
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ)
Ψήφοι : 11
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1
«ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (ΔΑΓΡΕΣ)
Ψήφοι : 23
Έδρες : 2
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 1
«ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ, ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ» (ΓΚΑΝΑΚΗΣ)
Ψήφοι : 1
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή :0
Δεύτερη Κατανομή :0
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» (ΒΑΛΤΑΣ)
Ψήφοι : 101
Έδρες : 8
Πρώτη Κατανομή : 8
Δεύτερη Κατανομή :0
Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 12
Έδρες : 0 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής)
«ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 14
Έδρες : 0
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι :11
Έδρες :0«ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι:23
Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής)
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Ψήφοι : 101
Έδρες : 3 (εκλογή από τους Φ.Σ. Αττικής, Πειραιώς και Τριχωνίδας)
Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ - Δη.Ε.Φ.»
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
4
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος
3. «ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος
4. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος
5. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 2ος
6. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
26
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
10
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 4ος
ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
16
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 2ος
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 3ος
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 7ος (Κλήρωση)
ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 5ος (Κλήρωση)
ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 6ος (Κλήρωση)
ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ – ΘΗΡΕΣΙΑ (ΤΕΡΕΖΑ)
6
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 8η
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ οι κάτωθι:
1. ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ – ΘΗΡΕΣΙΑ (ΤΕΡΕΖΑ)
9. ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Β. Για το ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Φ.Σ. ATTIKHΣ)
6
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ– ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΡΙΑ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
27
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΕΣΛΕΜΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
17
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ)
40
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
42
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
5
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Φ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
32
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ οι κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΟΙΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΜΑΡΙΑ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)ΒΕΣΛΕΜΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Φ.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ)
2.ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
4. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Φ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
πηγή: dailypharmanews
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